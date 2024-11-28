Самое строгое ограничение в мире: Австралия запретит пользоваться соцсетями подросткам младше 16 лет

Многие родители выступают за такой запрет, но критики закона сомневаются в том, что его исполнение можно будет эффективно отслеживать — их также беспокоит, не приведет ли новый закон к социальной изоляции подростков.

Ожидается, что закон, который, как считается, вводит самые строгие в мире ограничения, вступит в силу не ранее чем через год.

За нарушение запрета технологические компании, владеющие соцсетями, будут штрафоваться на сумму до 50 млн австралийских долларов (32,5 млн долларов США). В законе не называется, какие именно платформы попадут под запрет; этот список установит позднее министр связи Австралии после консультации с комиссаром по электронной безопасности (именно этот институт занимается регуляцией интернета).

Под ограничения не попадают игровые сайты и мессенджеры, а также платформы, на которых можно не регистрироваться — например, YouTube, скорее всего, не будет запрещен для подростков.

Как именно будет определяться возраст пользователя, пока не известно. Правительство Австралии планирует протестировать несколько технологий в ближайшие месяцы. Но в итоге ответственность за внедрение проверки возраста будет лежать на самих соцсетях. За запрет проголосовали 34 сенатора, против — 19.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе говорит, что закон необходим, чтобы защитить молодых людей от вреда, который наносят соцсети. С ним соглашаются многие родительские организации. Однако критики запрета задаются вопросами о том, как именно он будет работать и какие последствия будет иметь для защиты личных данных и поддержания социальных связей подростков.

Так, нет никакой гарантии, что технологии проверки возраста, которые могут базироваться на биометрических данных или персональной информации, будут эффективны — и что используемые данные будут надежно защищены. Другая проблема, на которую обращают внимание эксперты, — это возможность обойти запрет при помощи VPN. Наказания для детей, которые смогут обойти запрет, закон не предусматривает.

В 2023 году Франция приняла похожий закон и запретила детям в возрасте до 15 лет пользоваться соцсетями без согласия родителей. Однако, как показывают исследования, около половины детей используют VPN, чтобы обойти запрет. В США в штате Юта подобный закон был отменен после того, как федеральный суд признал его неконституционным. В России закон, запрещающий пользоваться соцсетями детям до 14 лет, был внесен в Госдуму в 2017 году депутатом Виталием Милоновым, но не нашел поддержки Кремля и не был принят.