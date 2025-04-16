Продолжительность одной поездки на колесе обозрения составит 15 минут, для взрослых это удовольствие встанет в 17 евро, 13 евро для детей от 3 до 12 лет и 15 евро для студентов с картой ISIC и пенсионеров. Для определенных групп посетителей также будут доступны различные скидки, например, планируется ввести несколько видов семейных билетов.

В соцсетях уже злорадствуют по поводу того, что цена на аттракцион явно не соотносятся с покупательской способность населения. Кто-то даже подсчитал, что его семье удовольствие час кататься на этой карусели обойдется в 240 евро.

"Еще одна недоступная для семей вещь в Риге, спасибо!", - пишут в Твиттере/X люди.

Народ активно сравнивает цены на билеты на Колесо обозрения в разных городах мира.

Например, знаменитый London eye на одного обойдется в 29 фунтов, примерно в 33 евро. Правда за полчаса. Значит минута на рижском все же дороже.

Колесо в Таллине порадует вас за 10 евро. В литовской Паланге тоже за 10 евро.

В Хельсинки за 15 евро.

В Вене за 14.50 с человека.

В немецком Мюнхене прокатится можно за 14 евро.

Во французском Марселе - 8 евро, а в Лионе - 9 евро.

В польском Гданьске за 8 евро.

В Дубае поездка будет стоить 31 евро.