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Сами-сами-сами: для депутатов Сейма установят киоск самообслуживания — никто не хочет их кормить

© LETA 6 ноября, 2024 20:45

Новости Латвии 0 комментариев

В здании Сейма на улице Екаба, 11, будет установлен киоск самообслуживания после того, как в третий раз безрезультатно завершился конкурс по аренде помещений для оказания услуг общественного питания.

Поскольку прежний поставщик услуг общественного питания больше не арендует помещение, Сейм неоднократно предлагал предприятиям подавать заявки. Однако и третий конкурс закончился безрезультатно.

При этом четыре претендента подали заявки на установку киоска самообслуживания. С двумя претендентами - ООО "Sanitex" и ООО "12eat Latvija" - заключены договоры аренды части помещения для установки киоска самообслуживания на 24 месяца с правом продления договора еще на 24 месяца.

В четверг, 7 ноября, первый киоск самообслуживания будет открыт в столовой Сейма. Второй киоск планируется открыть в начале декабря.

Ранее в Сейме услуги общественного питания предоставляло ООО "MISE.VK".

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