Сага о Rail Baltica: с января части сотрудников грозит увольнение

"На самом деле все сотрудники RB Rail работают на все три страны Балтии. У нас есть иностранные эксперты, которых нам пришлось бы уволить с января, но тогда пострадают Эстония и Литва", - призналась Грушкевича.

На вопрос, что она может изменить, находясь на своей должности, член правления ответила: "У меня в самом деле это в голове не укладывается, так как это договор, заключенный между тремя странами, который мы знали на N лет вперед - сколько этого финансирования должна будет выделить Латвия. Я писала множество писем в Минсообщения с просьбой и предупреждением о начислении".

Уже сообщалось, что в этом году совместное предприятие трех стран Балтии АО RB Rail тратит на зарплаты около 17 миллионов евро, о чем свидетельствует информация, собранная редакцией программы ЛТВ Kas notiek Latvijā?

В распоряжении редакции Kas notiek Latvijā? имеется письмо RB Rail премьер-министру Эвике Силине, свидетельствующее о том, что в сентябре нынешнего года зарплаты пятерых членов правления RB Rail были в пределах от 10 тысяч до неполных 27 тысяч: у директора по руководству программами и у технического директора - 26 тысяч 865 евро и 21 тысяча 865 евро соответственно, а у остальных членов правления - от 10 тысяч 131 до 10 тысяч 404,84 евро.