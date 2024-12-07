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Сага о Rail Baltica: с января части сотрудников грозит увольнение

Neatkarīgā Rīta Avīze 7 декабря, 2024 13:28

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Латвия не перечислила деньги в фонд Rail Baltica, поэтому зарплаты работникам выплачиваются за счет средств, внесенных Литвой, Эстонией и Европой. Об этом сообщила в программе Kārtības rullis член правления RB Rail Кития Грушкевича. Она также подчеркивает: если в этом году финансирование не будет получено, придется начать увольнять персонал, пишет "Неаткарига".

"На самом деле все сотрудники RB Rail работают на все три страны Балтии. У нас есть иностранные эксперты, которых нам пришлось бы уволить с января, но тогда пострадают Эстония и Литва", - призналась Грушкевича.

На вопрос, что она может изменить, находясь на своей должности, член правления ответила: "У меня в самом деле это в голове не укладывается, так как это договор, заключенный между тремя странами, который мы знали на N лет вперед - сколько этого финансирования должна будет выделить Латвия. Я писала множество писем в Минсообщения с просьбой и предупреждением о начислении".

Уже сообщалось, что в этом году совместное предприятие трех стран Балтии АО RB Rail тратит на зарплаты около 17 миллионов евро, о чем свидетельствует информация, собранная редакцией программы ЛТВ Kas notiek Latvijā?

В распоряжении редакции Kas notiek Latvijā? имеется письмо RB Rail премьер-министру Эвике Силине, свидетельствующее о том, что в сентябре нынешнего года зарплаты пятерых членов правления RB Rail были в пределах от 10 тысяч до неполных 27 тысяч: у директора по руководству программами и у технического директора - 26 тысяч 865 евро и 21 тысяча 865 евро соответственно, а у остальных членов правления - от 10 тысяч 131 до 10 тысяч 404,84 евро.

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