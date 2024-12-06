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«Сад света» – мультимедийная световая выставка под открытым небом в Межапарке

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 15:05

История и культура 0 комментариев

"Сад света" – это мультимедийная световая выставка под открытым небом, которая сочетает в себе световые инсталляции, проекции и звуковые эффекты, создавая незабываемое впечатление, где фантазия встречается с реальностью. В этом году главной историей стала сказка "Алиса в стране чудес", которая отправит маленьких и взрослых посетителей в волшебное путешествие по знакомым сказочным сюжетам. Вы сможете встретить любимых персонажей, таких как Безумный Шляпник, Чеширский Кот, Королева и многих других, оживших благодаря современным технологиям и 200 000 тысячам светодиодных лампочек.

Главные достопримечательности выставки – более 80 подсвеченных 3D-скульптур фонарей, интерактивные световые тропы и различные фототочки, где каждый сможет запечатлеть воспоминания в этом особенном мире света. Есть также мультимедийные аттракционы, которые взаимодействуют с посетителями предлагая захватывающий и образовательный опыт.

Билеты на выставку можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и на месте проведения. “Сад света” в Межапарке открыт ежедневно с 16.00 до 21.00 до 2 февраля 2025 года. Выставка будет закрыта только 24 и 31 декабря 2024 года. А вообще выставка будет открыта до 2 марта  2025 года.

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