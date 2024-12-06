«Сад света» – мультимедийная световая выставка под открытым небом в Межапарке

Главные достопримечательности выставки – более 80 подсвеченных 3D-скульптур фонарей, интерактивные световые тропы и различные фототочки, где каждый сможет запечатлеть воспоминания в этом особенном мире света. Есть также мультимедийные аттракционы, которые взаимодействуют с посетителями предлагая захватывающий и образовательный опыт.

Билеты на выставку можно приобрести в кассах Biļešu Paradīze и на месте проведения. “Сад света” в Межапарке открыт ежедневно с 16.00 до 21.00 до 2 февраля 2025 года. Выставка будет закрыта только 24 и 31 декабря 2024 года. А вообще выставка будет открыта до 2 марта 2025 года.