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С зарплатами в 9 000 евро: утвержден состав правления Латвийских общественных СМИ

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 12:00

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LETA

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) на заседании в среду утвердил в составе правления объединенного общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM) Байбу Зузену, Иеву Айле, Инесе Танне, Илзе Огле и Ингемарса Вектериса, сообщили агентству ЛЕТА в совете.

Много лет проработавшая руководителем TV3 Зузена утверждена в должности председателя правления, Айле утверждена в должности члена правления по вопросам развития программ и услуг, Танне - в должности члена правления по вопросам управления финансами, Огле - в должности члена правления по вопросам управления персоналом, а Вектерис - в должности члена правления по вопросам управления технологиями.

В настоящее время Зузена является руководителем консалтинговой компании "Komercizglītības centrs" и заместителем председателя совета ООО "Getliņi EKO". С 2004 по 2007 год она была директором по маркетингу и программам TV3, а с 2007 по 2019 год возглавляла TV3 и весь медиаконцерн "Modern Times Group" (MTG), который впоследствии был преобразован в "All Media Latvia" и в который входят несколько телеканалов, радиостанция и порталы.

До присоединения к команде MTG в 2004 году Зузена работала в рекламных агентствах "Creative Laboratory", "DDB Latvia" и "Saatchi & Saatchi Latvia".

Зузена получила степень бакалавра по клинической психологии в Латвийском университете, а в вузе "RISEBA" - степень магистра в управлении бизнесом.

Утвержденная членом правления LSM по вопросам развития программ и услуг Айле сейчас занимает эту должность на Латвийском радио. Ранее Айле была руководителем отдела коммуникации и мультимедиа Латвийского радио, а также работала как в государственном и муниципальном, так и в частном и негосударственном секторах, в том числе более десяти лет в Государственной канцелярии. В Латвийском университете Айле получила степень магистра социальных наук по управлению обществом и степень бакалавра социальных наук по коммуникации.

Утвержденная членом правления по вопросам управления финансами Танне является финансовым директором ООО "Civitta Latvija". Ранее работала на предприятии информационных технологий (ИТ) "Tietoevry Latvia", ИТ-предприятии "TD Baltic", а также на предприятии "Creditreform Latvia". Получила степень бакалавра по предпринимательской деятельности в Банковской высшей школе и степень магистра по управлению бизнесом в Рижской школе бизнеса.

Член правления по управлению персоналом Огле работает стратегическим руководителем управления персоналом в АО "AB City". Она также отвечала за вопросы управления персоналом в "SEB banka", в АО "Grindeks", официальном представителе "Mercedes Benz" в Латвии ООО "Domenikss", а также в "Swedbank". В Латвийском университете получила степень бакалавра по педагогике и степень магистра - по экономике.

Член правления по вопросам управления технологиями Вектерис создавал и возглавлял как региональные, так и национальные СМИ, в том числе Видземское телевидение, "ReTV", "Radio Tev", "Radio Skonto Latvija". В Видземской высшей школе получил степень бакалавра по управлению бизнесом и степень магистра по стратегическим коммуникациям и управлению.

Все кандидаты ранее были поддержаны профсоюзами Латвийского телевидения и Латвийского радио.

Ранее сообщалось, что претендент на должность члена правления по вопросам управления технологиями Иварс Шулцс, первоначально выдвинутый СОЭСМИ, отозвал свою кандидатуру, поэтому совет решила выдвинуть на должность члена правления второго получившего наиболее высокую оценку кандидата - исполнительного директора Латвийской ассоциации вещательных организаций Вектериса.

По словам Шулцса, он был неприятно удивлен интригами вокруг этой должности и неофициально узнал, что другой кандидат на этот пост, прошедший в последний тур конкурса, является давним деловым партнером кандидата в председатели правления LSM Зузены, и она хотела работать с человеком, с которым уже сотрудничала ранее.

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