С Нового года счета за электричество вырастут: почему и на сколько?

Комиссия констатирует, что хотя значения тарифов не изменятся, с 1 января 2025 года в счетах за электроэнергию жителей несколько увеличится оплата за распределительные услуги, так как снизится размер государственной помощи, которая вступила в силу в январе 2024 года, в соответствии с Законом о рынке электроэнергии.

Соответственно, фактическая плата за фиксированную часть тарифа распределения для домохозяйств, мощность подключения которых находится в пределах одной фазы (1Ф) и 16-25 ампер (А) и 3Ф 16-25А, увеличится на два-шесть евро, не считая налога на добавленную стоимость (НДС).

Жители увидят эти изменения в своих счетах с февраля 2025 года.

В то же время SPRK оценил предоставленную АО "Sadales tīkls" информацию об эксплуатационных расходах на 2024 год и пришел к выводу, что в следующем году нет необходимости пересматривать тарифы на услуги системы распределения электроэнергии.

Возможные другие изменения в счетах потребителей за электроэнергию в 2025 году будут связаны не с услугами по распределению, а с изменением объемов потребления или изменением отпускной цены за киловатт-час электроэнергии, отмечают в компании.

В то же время на сайте «Sadales netta» «sadalestikls.lv» доступен обновленный калькулятор тарифов, с помощью которого жильцы могут проверить, ожидаются ли и какие изменения в счете для их домохозяйства.

Представители «Sadales nettas» указывают, что с учетом текущей господдержки часть фиксированной платы за услугу в счете с 1 января 2025 года с тарифным планом «Базовый» для частных подключений 1F 16-25A будет быть в пределах от 5 до 7,5 евро, без учета НДС. С другой стороны, за подключения 3F 16-25А - от 11 до 17 евро без учета НДС. Плата за подключения 1F и 3F мощностью 32А и более останется прежней.

На размер платы за «специальные» тарифные планы решение о господдержке не влияет, поэтому как фиксированная, так и переменная плата в 2025 году останутся неизменными. Лимит потребительской выгоды для плана «Специальный» немного увеличится.

При этом в компании заявляют, что плата за услуги по передаче и распределению электроэнергии составляет лишь часть общего ежемесячного счета за электроэнергию. Другая часть — это плата за использованную электроэнергию (количество киловатт-часов), которая рассчитывается в соответствии с продуктом выбранного каждым клиентом торговца электроэнергией, третья часть — это НДС.

Уже сообщалось, что "Sadales tīkls" в 2023 году отработало с оборотом 343,332 млн евро, что на 14% больше, чем годом ранее, а также компания получила прибыль в размере 16,906 млн евро, в отличие от убытков годом ранее..

«Sadales tīkls» — оператор и разработчик электросетей в Латвии, часть государственного концерна «Латвэнерго».