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С Нового года «Rīgas ūdens» повышает тарифы: за что и на сколько

© LETA 25 ноября, 2024 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

ООО "Rīgas ūdens" с 1 января 2025 года повысит тарифы на услуги в среднем на 1,7%, свидетельствует решение Комиссии по регулированию общественных услуг, опубликованное в официальном издании "Latvijas vēstnesis".

Тариф на водоснабжение увеличится на 0,8% - с 1,27 евро за кубический метр без налога на добавленную стоимость (НДС) до 1,28 евро за кубический метр. Тариф на канализацию повысится на 2,9% - с 1,03 евро до 1,06 евро за кубометр без НДС, а тариф на очистку сточных вод сохранится в размере 0,4 евро за кубический метр без НДС.

С 1 июня 2026 года тариф на водоснабжение "Rīgas ūdens" составит 1,3 евро за кубический метр без НДС, тариф на канализацию - 1,09 евро за кубический метр, тариф на очистку сточных вод - 0,41 евро за кубический метр.

"Rīgas ūdens" предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких регионах вокруг столицы - в Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Предприятие полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.

В 2023 году оборот "Rīgas ūdens" составил 76,448 млн евро, что на 16,3% больше 2022 года, а прибыль предприятия увеличилась на 45,9% до 7,533 млн евро.
 

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