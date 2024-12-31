С наступающим 2025 годом от команды «Стабильности»! Реклама Редакция PRESS 31 декабря, 2024 08:00 Реклама

Время испытаний, время нелегких перемен и безумных событий - именно так можно охарактеризовать уходящий год, настолько он был стремительным и богатым на эмоции.

Порой кажется, что время к нам несправедливо и относится не по-отцовски. Но вихрь событий поднимается именно тогда, когда наступает время нужных перемен. Ведь мы не будем спорить, что жить так, как было раньше, уже нельзя. Нам с вами это уже просто стало не нужно.

Да, события давят, вокруг безысходность, и порой даже возникает ощущение тупика. Но время нас так проверяет и дает намек: выпрямляйте спину! Именно сейчас наступает момент, чтобы поднять голову, перестать прогибаться в надежде на пощаду. Это не работало раньше, не сработает и сейчас — нас слышат и видят, только если мы стоим прямо и говорим уверенно!

Наступающий 2025 год мы с вами провозглашаем годом гордости, семьи, веры в Бога, уверенности в себе, годом языка своей семьи и, главное, своей идентичности! Именно это даст нам силы пройти сквозь перемены, которые неизбежны. Пройти и найти достойное место в будущем для всего мира.

Мы поддержим друг друга, станем опорой и надеждой ближним. Наши люди будут стоять за наших политиков, ведь политические войны уже начались и в нашей стране. А политики, давшие присягу служить, с честью и достоинством выполнят свой долг. Обеспечат будущее для каждого, кто живет в Латвии!

Это все в наших силах и в наших с вами руках!

Пусть в каждый дом придут тепло, любовь и звонкий смех надежды. Пусть каждый знает: он не один и никогда не будет брошен.

Я обнимаю каждого из вас, и каждый мне очень дорог!

С наступающим 2025 годом! Мы – все, и мы – вместе!

Алексей РОСЛИКОВ,

глава партии «Стабильности!»,

депутат 14-го Сейма.

Чудо, несомненно, есть, главное - в это верить! Желаю вам всего самого чудесного в новом году! Солнца, добра, море радости, океан улыбок! Мирного неба над головой, здоровья вам и вашим близким!

С наступающим!



Пусть Новый год ворвется в вашу жизнь ярким фейерверком радости и счастья! Желаю крепкого здоровья, любви, вдохновения и удачи. Пусть мечты сбываются, а каждый день дарит тепло, успех и новые возможности. Счастливого и чудесного года!

Пусть этот год станет временем радостных событий, добрых перемен и исполнения желаний. Хочется пожелать каждому душевного и телесного здравия, мирного неба над головой и побольше солнечных и радостных дней. Берегите себя и своих близких!

От всей души поздравляю с Новым годом! Пусть этот год станет временем ярких открытий, теплых встреч и больших свершений. Желаю счастья, крепкого здоровья и душевного тепла. Пусть каждый день приносит радость и вдохновение. Счастливого года!





Новый год - это время надежды и новых задач. Я, как спортсмен, всегда принимаю Новый год как старт к новым победам и свершениям. Поэтому хочу вам пожелать крепкого духа, азарта и, самое главное, веры в собственные силы. Пусть в каждом доме будут любовь, понимание и взаимная забота! С наступающим вас, мои дорогие!

С наступающим Новым годом, дорогие жители Латвии! Пусть 2025 год станет временем гармонии, успехов и радостных событий. Желаю вам здоровья, любви и единства. Пусть ваши мечты сбываются, а каждый день приносит свет и тепло. Laimīgu Jauno gadu!

Дорогие друзья! Уходящий год был полон испытаний, но мы вместе справились. Новый год – это время надежд и новых возможностей. Пусть в каждом доме будут мир, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Мы строим будущее вместе, и оно будет светлым! С праздником!

С наступающим Новым годом, с этим чудесным праздником, полным волшебства и надежд на чудо! Пусть бой курантов станет началом нового года, новой прекрасной жизни, полной любви, мира, доверия и взаимопонимания! Пусть рядом будут близкие, любимые люди и сбудутся все ваши заветные мечты!

Вот и настало время волшебства и чудес, время счастливых перемен и исполнения всех желаний! Желаю, чтобы Новый год принес вам счастье, благополучие, радость, крепкое здоровье, любовь и много улыбок. Не зря говорят: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!» Поэтому давайте встретим его полными мира, счастья и любви! С наступающим 2025 годом!

Дорогие наши! Я искренне желаю вам добра и исполняющихся надежд, мира и взаимопонимания. Продолжайте хранить свои жизненные ценности, будьте отзывчивы и любите друг друга. Пусть все горести и беды останутся в уходящем году. Пусть новый год принесет только положительные эмоции. Всех с Новым годом!