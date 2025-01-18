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«С народа в этом году сдерут последнюю копейку!» — экономист

TV24 18 января, 2025 10:04

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Это произойдет из-за того, что в госбюджете прописано - Latvenergo необходимо заплатить не менее 200 миллионов евро налогов. "Я некоторое время назад, перед принятием бюджета на этот год, громко размахивал флагом в публичном пространстве и всем грозил: [мой враг - тот,] кто проголосует за бюджет этого года и конкретно за то, что Latvenergo вменено в обязанность не только заплатить в бюджет 64% - в этом году это обязательно должно быть не менее 200 миллионов", - так высказался экономист Гунтарс Витолс на телеканале TV24 в программе Kārtības rullis.

То есть предполагается, что Latvenergo теперь эти налоги сдерет с народа. "Я сказал: те, кто за такой бюджет проголосует, за тех я голосовать не буду, призываю и всех остальных тоже - это мои враги. Бюджет принят, и вот так мы теперь живем", - заявил Витолс.

Почему предприятие Latvenergo не может быть приватизировано?

"Единственная причина в том, что это - естественная монополия. Мы - маленькая страна, энергетика не может находиться во многих руках. Это масштабный бизнес. Если ты приватизируешь монополию, ты ничего не приобретаешь, ты вынужден ее потом регулировать. Так что вполне нормально, что такое предприятие, как Latvenergo, остается в собственности государства, но нет абсолютно никакой проблемы сейчас котировать его на бирже", - разъясняет экономист.

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