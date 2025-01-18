«С народа в этом году сдерут последнюю копейку!» — экономист

То есть предполагается, что Latvenergo теперь эти налоги сдерет с народа. "Я сказал: те, кто за такой бюджет проголосует, за тех я голосовать не буду, призываю и всех остальных тоже - это мои враги. Бюджет принят, и вот так мы теперь живем", - заявил Витолс.

Почему предприятие Latvenergo не может быть приватизировано?

"Единственная причина в том, что это - естественная монополия. Мы - маленькая страна, энергетика не может находиться во многих руках. Это масштабный бизнес. Если ты приватизируешь монополию, ты ничего не приобретаешь, ты вынужден ее потом регулировать. Так что вполне нормально, что такое предприятие, как Latvenergo, остается в собственности государства, но нет абсолютно никакой проблемы сейчас котировать его на бирже", - разъясняет экономист.