С нами это не обсуждали: работники «неотложки» выступили против сокращения бригад и новых требований

Как сообщили в профсоюзе, он призывает начать переговоры в согласительной комиссии, а если спор не удастся разрешить путем переговоров, профсоюз готов обратиться в суд.

ЛПРЗСУ требует отменить изданный директором службы Лиене Ципуле 1 ноября приказ, которым определен ряд существенных изменений в организации работы, в том числе о месте работы, времени работы сотрудников бригады, количестве бригад по ночам и численности работников в бригадах, с внесением соответствующих поправок в трудовые договоры.

ЛПРЗСУ напоминает, что коллективный трудовой договор со СНМП устанавливает, что взаимные консультации о реорганизации - датах, причинах, последствиях и мероприятиях, которые проводятся по отношению к работникам, - проходят не позднее чем за шесть недель до начала реорганизации. Но в профсоюзе подчеркивают, что консультации с его представителями во время подготовки приказа Ципуле не проводились.

В профсоюзе заявляют, что, отказавшись выполнять поданное им требование, руководство СНМП несколько раз меняло обоснование изменений и утверждало, что установленные приказом изменения в организации работы со следующего года "не являются единоличной служебной инициативой и что эти решения соответствуют данным правительством задачам и срокам их выполнения".

Согласно закону о трудовых спорах, коллективным спором интересов являются такие разногласия между работниками или представителями работников и работодателем, работодателями, организацией работодателей или объединением таких организаций, либо органом управления отраслью, которые возникают в связи с процессом коллективных переговоров при определении новых условий труда или условий занятости.

Если возникло основание для коллективного спора об интересах, сторона коллективного спора об интересах в письменной форме подает другой стороне заявление, в котором указывает свои требования.

Другая сторона коллективного спора об интересах незамедлительно рассматривает заявление и в трехдневный срок после получения заявления в письменной форме дает свой ответ. Если ответ на заявление является отрицательным или же не предоставляется, спор рассматривается в согласительной комиссии.

В свою очередь, если в согласительной комиссии не достигнуто соглашение, спор разрешается в порядке, установленном коллективным трудовым договором. Если такой порядок не установлен, спор разрешается методом примирения или третейским судом.

Ранее сообщалось, что со следующего года запланирован ряд изменений в организации работы СНМП: будет снижена нагрузка отдельных сотрудников, в некоторых бригадах вместо трех сотрудников останутся два, а также изменится время работы отдельных бригад - они будут преобразованы из круглосуточных в дневные бригады в местах, где на бригаду в ночные часы приходится менее одного вызова.

Для улучшения качества оказываемой помощи и безопасности пациентов со следующего года персонал колл-центра экстренного телефона СНМП 113 перейдет на 12-часовые дежурства вместо нынешних 24-часовых, как это рекомендуют стандарты Европейской ассоциации номеров экстренных звонков (EENA). Цель этой меры - уменьшить выгорание, перегрузку персонала и улучшить качество приема вызовов.

Планируется, что для медиков и водителей оперативных автомашин СНМП местом работы в дальнейшем станет не конкретный пункт локализации, а более крупное региональное подразделение - центр поддержки бригад со всеми пунктами бригад. В некоторых региональных подразделениях этот принцип уже действует, но теперь он будет введен во всех подразделениях службы.

В службе отметили, что такое решение объясняется тем, что в ночные часы существенно сокращается количество вызовов и нужно соответственно планировать и необходимое количество бригад: если днем поступает 80% вызовов, то ночью уже только 20%.

Будет изменен состав отдельных бригад СНМП: вместо трех в бригаде будут работать два специалиста. Бригады из двух сотрудников СНМП создает по примеру многих стран Европы. Уже сейчас ежедневно, сохраняя и скорость, и качество оказания помощи, в составе двух человек на вызовы отправляются 40 команд, которые выполняют большую часть вызовов.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ранее говорил, что эти изменения не повлияют на время прибытия бригады. При этом он отметил, что следовало бы выяснить, не надо ли внести какие-то незначительные коррективы в каких-либо из городов Латвии.

Комментируя планируемые перемены, руководитель службы Ципуле также подчеркнула, что они не затронут жителей и не повлияют на качество и доступность услуг СНМП.