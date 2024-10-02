-Часто ли в Латвии фиксируются преступления, в основе которых лежит язык вражды и ненависть на национальной почве?

- Только в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 11 преступлений, совершенных под влиянием вражды на национальной или иной почве. На первый взгляд, кажется, что это немного. Но это впечатление обманчиво, поскольку чаще всего такие преступления совершаются в Интернете, а значит, публикация успевает охватить огромное число людей – информация распространяется очень быстро. И угроза намного серьезнее.

Эрик Трель.

Способны серьезно задеть и обидные комментарии. И особенно обидно, когда враждебные высказывания произносятся публично, во всеуслышание. Но опять же, все индивидуально: если я скажу в публичном пространстве, что я не хочу ни на каких языках говорить, кроме одного, родного или государственного. Это будет нарушением закона? Нет, поскольку не упомянута никакая языковая группа, никто не затронут.

Если же в каких-то публичных призывах упоминаются представители каких-то национальностей, то это совсем другое дело. Например, сравните два высказывания - призыв «Надо всех русских выдворить из страны» и«Стоит оценить, законно ли находятся в Латвии русские? Если незаконно, то стоит рассмотреть вопрос о возможностях их выезда». Чувствуете разницу? Во втором случае предлагается оценить, эти лица вообще проживают в нашей стране в рамках закона или нет. А в первом – выдворить всех без разбора, что является прямым возбуждением ненависти. Это ведь, согласитесь, совершенно два разных подхода и разные вещи.

- На взгляд эксперта, в последние годы стало больше эпизодов проявления вражды и ненависти или меньше?

- В настоящее время большинство конфликтов спровоцировано военными действиями в Украине. Статья 74прим. «Оправдание геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений»Уголовного закона Латвии– предусматривает ответственность за упомянутые в названии деяния. Эта статья применяется, например, в случае восхваления агрессии и военных действий России на территории Украины. Зачастую статья 74 прим. применяется одновременно со статьей 78 «Возбуждение национальной, этнической и расовой ненависти».

А ведь еще недавно как было - преступления на почве ненависти в Латвии чаще всего проявлялась в трех направлениях – латыши высказывались против русских, русские против латышей или и те, и другие против евреев, цыган и представителей других групп. Сейчас же, с началом войны в Украине, в основном, упоминают украинцев, русских, латышей, а другие национальности почти не упоминают – один-два случая за год – максимум. А ведь еще не так давно вектор был другим - во враждебных высказываниях частенько упоминали и евреев, и цыган. Сейчас как видим, акценты сильно сместились.

- Наши читатели не раз отмечают то, что когда национальную рознь разжигают люди во власти или приближенный к ней, им это часто сходит с рук. Если же что-то подобное себе позволит кто-то из нетитульной нации, наказание не заставляет себя долго ждать.



- Я бы не сказал, что это тенденция. Дело в том, что грань между личным мнением и возбуждением ненависти очень тонка. Все-таки очень важно, каким образом и в какой форме выказывается это личное мнение. Например, если я заявлю, что «не желаю общаться с людьми типа А». Или же, к примеру, я заявлю, что «очень не хотел бы попасть в ситуацию, когда придется что-то объяснять людям на улице на другом, не родном языке». Может, я просто не знаю иностранных языков и не хочу на них общаться? В этом случае мой субъективный момент, такой «пунктик» не несет за собой никаких последствий.

И наоборот, если я открыто предлагаю предпринять какие-то действия против определенной группы людей (например, «я ненавижу русских и поэтому предлагаю их выслать из страны»), эти действия уже противоправны по своей сути - являются возбуждением ненависти и поэтому уголовно наказуемы.

- Но всегда ли стражам порядка легко отделить одно от другого?

- Далеко не всегда. Но при желании можно разобраться.

Одно дело, когда человек выпил лишнего, оскорбил кого-то в интернете, наговорил обидных вещей, а утром проснулся, прочел и искренне сожалеет. И совсем другое, когда человек осознанно готовится к подобному нападению, готовит речь с намерением обидеть и целенаправленно нанести моральную травму. Такой человек, могу заверить, отлично продумывает, что конкретно он говорит. Он подбирает слова так, чтобы всегда можно было выкрутиться, и чтобы очень сложно, практически невозможно было бы подвести его высказывания под уголовную статью. Он тщательно продумывает свои тексты, - так, чтобы, с одной стороны, они звучали обидно для потенциальной жертвы и вызывали ненависть, но, чтобы юридически не к чему было «прицепиться» и предъявить обвинение.

А у пьяного - что на уме, то и на языке – он особо не думает, что говорит и слов не подбирает. Поэтому специалисты во время следствия на такие нюансы сразу же обращают внимание и делают выводы.

От эмоций никуда не уйти, следователи – живые люди

- Оскорбленные в частном общении в Интернете люди, как правило, не верят, что их может защитить закон. Многие даже не подают в полицию с жалоб – не раз на практике стражи порядка отказывались возбуждать такие дела, и люди предпочитают не тратить на это свое время.

- Совершенно напрасно! Полицейский обязан принять заявление и провести проверку изложенных обстоятельств. Если кто-то отказывается принимать заявление от жителя, у конкретного инспектора есть начальство, также есть вышестоящая инстанция – прокуратура.

Писать заявление может каждый! Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть статью 104 Конституции Латвийской Республики, которая, в частности, говорит, что«каждый имеет право в предусмотренном законом виде обращаться в государственные учреждения и учреждения самоуправлений с заявлениями и получать ответ по существу...»

Сотрудники государственных учреждений обязаны это заявление рассмотреть и дать ответ по существу конкретного дела. То есть любой человек вправе обратиться с заявлением в полицию, и полиция обязана его принять, зарегистрировать, рассмотреть и ответить.

- Но не всегда проверка обстоятельств случившегося приводит к решению начать дело. Один сотрудник полиции усмотрит основание для возбуждения уголовного дела, другой не усмотрит признаков состава преступного деяния, а проступок или высказывание не настолько противоправным, чтобы призывать к уголовной ответственности. Опять же, человеческий фактор.

Важно разобраться, человек не понимает, что делает, или он намеренно занимается разжиганием, просчитывая все шаги. Для приобретения опыта и знаний по идентификации преступлений на почве ненависти и повышения качества их расследования Колледж Государственной полиции проводит регулярное профессиональное обучение как действующих сотрудников Госполиции, так и недавно принятых. И такое обучение уже сейчас дает позитивные плоды.

- Приведите конкретный пример, как действует человек, который планирует какие-то действия.

- Женщина, которая была задержана за то, что явилась на публичное мероприятие (в память жертв войны в Украине) с российским флагом – очень характерный пример. Здесь - заранее продуманные действия, человек шел на мероприятие, осознавая, что и кому он пытается сказать своими действиями.

В то же время траурный венок от посольства с ленточкой в цветах российского флага, возложенный на братском кладбище, разве будет расценен как нарушение – возбуждение ненависти? Нет, не будет. Есть места захоронения и есть символические места. Существенная разница.

Чрезвычайно важен контекст, его всегда следует брать во внимание. Важны все нюансы – и в какой день календаря все произошло, в каком месте – может, это какое-то особенное место.

Выбросить возложенные накануне цветы – провокация?

- Хорошо, памятник Победы и его окрестности были символическим местом памяти для многих рижан и жителей Латвии – при этом не местом захоронения. Но факт, что наутро после возложения цветов – то есть 10 мая – все принесенные людьми цветы были по распоряжению Рижской думы собраны экскаватором и выброшены – это правомерные действия?

- Первое, что необходимо отметить, что на данный момент этот памятник больше не существует. Многие люди рассматривали его, как символ оккупации. И все заинтересованные стороны использовали этот объект для своих целей, порой очень противоречивых. Интересно, что со временем эти противоречия только обострились.

И второе – на фоне этих противоречий уборка цветов 10 мая – явная провокация, поскольку можно было заранее предвидеть, как будет воспринят такой акт. Я бы никогда не стал так делать. Здесь такой тонкий момент. Вроде бы по букве закона там нет ничего, а люди при этом задеты. А зачем это делать? Разве это в наших общих интересах? Абсолютно нет.

И третье, что я хотел бы отметить, - интеграция общества очень сложный и комплексный вопрос, он требует усилий со стороны государственных учреждений и лиц, которых необходимо интегрировать в общество. То есть необходимо взаимодействие всех вовлеченных в данный процесс субъектов. Там есть много нюансов, которые трудно рассмотреть в рамках одной статьи. Но наше общество, рано или поздно, еще вернется к этому вопросу.

Важно прежде, чем начать какую-то дискуссию по острым и болезненным вопросам, нужно очень хорошо подумать, что и кому ты говоришь, и главное, в каком контексте.

- Но ведь есть и так называемые «профессиональные» провокаторы в Сети, которые только этим и занимаются - время от времени делают в какие-то актуальные дискуссии вбросы, вроде таких – «Русские должны жить в России, поезжай туда и там говори, на каком хочешь языке».

- Да, есть провокаторы, цель которых вывести людей из себя и заставить их на эмоциях наговорить лишнего – того, чего бы они вообще не стали делать в других обстоятельствах, если бы их никто намеренно не спровоцировал, затронув чувствительные струны. Тем более, что очень велика вероятность того, что провокатор является специально обученным человеком, действующим в интересах чужого государства и получает за свою «работу» вознаграждение.

- Да, часто наблюдаем, как эти провокаторы затем под шумок удаляют свои разжигающие рознь комментарии, вызвавшие шквал эмоций и ответные выпады задетых за живое людей.

- Именно так. И человек остается наедине со своими эмоциональными высказываниями в публичном пространстве. Поэтому стоит всегда очень хорошо подумать, что пишешь и при каких обстоятельствах, и - не вестись на явные провокации.