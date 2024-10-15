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С начала вторжения России в Украину число киберинцидентов в Латвии выросло на 40%: Cert.lv

© LETA 15 октября, 2024 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

С начала вторжения России в Украину количество киберинцидентов в Латвии выросло на 40%, а кибератак на государственные учреждения и критически важную инфраструктуру - в четыре раза, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

С января 2022 года уровень угроз для кибербезопасности в Латвии классифицируется как высокий. Некоторые атаки политически мотивированы и являются реакцией на политические решения или действия, связанные с поддержкой Украины.

Во втором квартале этого года количество попыток взлома достигло самого высокого уровня за два года, а с начала года увеличилось на 56%.

В то же время представители "Cert.lv" подчеркивают, что до сих пор Латвии удавалось достаточно успешно защищаться от кибератак.

Как отмечает генеральный директор "Cert.lv" Байба Кашкина, одна кибератака может парализовать работу целой организации или существенно повлиять на важные для людей услуги.

Пока "Cert.lv" в сотрудничестве с ООО "Tet", Латвийским государственным радиотелецентром и другими операторами удавалось предотвращать серьезное воздействие на критически важную инфраструктуру.

"Последние два года наглядно продемонстрировали важность создания проактивной и надежной системы защиты, а также наличия плана действий на случай, если учреждение или предприятие станет мишенью кибератаки", - сказала Кашкина.

Злоумышленники часто выбирают предприятия в качестве "шлюзов" для доступа к государственным учреждениям или поставщикам основных услуг, которые являются клиентами этих предприятий.

Это означает, что не только государственному, но и частному сектору необходимо уделять повышенное внимание кибербезопасности, подчеркнула руководитель "Cert.lv".

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