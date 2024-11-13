Рынок жилья оживился, ожидается рост цен

Руководитель ипотечного кредитования "Swedbank" в Балтии Нормунд Дуцис рассказал, что за девять месяцев объем ипотечных займов в Латвии вырос на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В данном случае речь идет не об общем портфеле ипотечных кредитов банков, а о росте объема новых выданных займов по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Руководитель отдела оценки "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс объясняет это тем, что многие потенциальные покупатели с точки зрения финансовой доступности готовы были включиться в рынок еще в прошлом году, но видя то, что процентные ставки продолжают расти, решили придержать деньги и вложиться в финансовые инструменты фиксированной доходности, чтобы заработать за счет высоких процентных ставок.

"Я допускаю, что та активация рынка, которая наблюдается сейчас, связана с теми людьми, которые технически и финансово подготовили строительство еще в прошлом году, но притормозили из-за высоких процентных ставок", - сказал Лаукалейс. Характеризуя ситуацию по сегментам, представитель компании рассказал, что повышение активности наблюдается как в отношении квартир в новых проектах, так и в отношении строительства новых домов.

Однако не везде ситуация однозначная. Очень низкая активность наблюдается в дорогом сегменте в центре Риги и Юрмале.