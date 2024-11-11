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Рынок подержанных автомобилей в Эстонии стремительно растет

© LETA 11 ноября, 2024 11:29

Мир 0 комментариев

Рынок подержанных автомобилей в Эстонии стремительно растет, поскольку потребители спешат заменить свои автомобили до вступления в силу нового автомобильного налога. В октябре количество сделок выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам эксперта по автомобилям, рынок подержанных автомобилей продолжит расти, поскольку подержанные машины более доступны для потребителей на фоне роста стоимости жизни и введения новых налогов, сообщила в понедельник BNS пресс-служба платформы  Autoportaal.

"Рынок подержанных автомобилей сейчас очень активен — потребители хотят успеть сменить машину еще в этом году, чтобы избежать уплаты регистрационного сбора. В октябре с подержанными автомобилями было заключено около 17 000 сделок, что на 2000 больше, чем в сентябре. По сравнению с октябрем 2023 года, когда было совершено 13 449 сделок, это рост на 25%," — объяснил  руководитель платформы по продаже новых и подержанных автомобилей Autoportaal Андо Раху.

В октябре текущего года Volkswagen, BMW и Toyota возглавили списки продаж среди подержанных автомобилей. Среди моделей самыми востребованными были Volkswagen Passat и BMW 3-й и 5-й серии.

По данным статистики Транспортного департамента, больше всего сделок совершается с автомобилями возрастом около 5 лет, за ними следуют автомобили 17- и 18-летнего возраста. "Обычно авто, взятое в лизинг, меняют через 5 лет. В случае значительно более старых автомобилей можно сделать вывод, что покупатели выбирают более доступные варианты из-за их низкой стоимости," — добавил Раху.

Рынок подержанных автомобилей в Эстонии значительно превышает рынок новых автомобилей — продажи подержанных автомобилей примерно в 5-6 раз выше. Однако рост цен, вероятно, затронет и этот сегмент.

"Можно ожидать, что цены на подержанные автомобили возрастут из-за добавления регистрационного сбора, но это будет сильно зависеть от ситуации на рынке новых автомобилей. Если в начале следующего года продавцы новых автомобилей запустят крупные акции, то это также может привести к снижению цен на подержанные авто. Я считаю, что в начале года будет много выгодных предложений на новые автомобили," — отметил Раху.

Раху также указал, что если вы планируете купить новый или подержанный автомобиль на 3-5 лет, то сейчас стоит обратить внимание на те автомобили, регистрационный сбор на которые впоследствии может быть высоким. "Сделку по покупке тяжелого и мощного автомобиля лучше совершить в этом году, поскольку для некоторых автомобилей цена может вырасти на 6000-8000 евро. Со следующего года большинство потребителей будут учитывать регистрационный сбор и годовой налог и выбирать более выгодные варианты — автомобили с низкими выбросами CO₂ и меньшим весом," — сказал он.

Раху прогнозирует, что из-за роста стоимости жизни и налогов рынок подержанных автомобилей будет только расти. "Некоторые люди, которые три года назад могли позволить себе новый автомобиль, теперь, возможно, предпочтут немного подержанный автомобиль, так как цены на новые автомобили значительно возросли. На рынке подержанных автомобилей потребители, вероятно, будут выбирать машины с более низким регистрационным сбором и годовым налогом," — отметил Раху.

В следующем году продавцы автомобилей могут столкнуться с проблемой продажи машин, у которых регистрационный сбор не соответствует цене автомобиля. "Для складских запасов следует выбирать автомобили с низкими регистрационными и годовыми налогами. Может случиться так, что продавцам не удастся переложить регистрационный сбор на покупателя, и им придется снижать цены на свои складские запасы," — резюмировал он.

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