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Рынок не был готов к настолько объемным работам: Кирсис о трудностях в ремонте рижских дорог

Редакция PRESS 24 октября, 2024 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

В этом сезоне объем уже завершенных работ составляет приблизительно 26-27 млн евро и прогнозируется, что к концу сезона он достигнет запланированных 30 млн евро, сообщил мэр Риги.

В следующем году также планируется провести работы по восстановлению покрытия рижских улиц в объеме этого года - примерно 30 млн евро, однако в последующие годы объем следует увеличить и приблизиться к 45 млн евро, сказал Кирсис.

В этом году работы по восстановлению покрытия запланированы на 128 улицах, в том числе на 89 улицах проведена работа по двойной обработке поверхности, а на 38 улицах - восстановление асфальтового покрытия. Большая часть работ уже завершена, отметил градоначальник.

По его мнению, этот сезон можно считать очень хорошим, поскольку выполнены самые объемные на сегодня работы по восстановлению дорожного покрытия.

При этом Кирсис признал, что пришлось столкнуться и с трудностями: рынок не был готов к настолько объемным работам, в том числе не были готовы ни строительные фирмы, ни стройнадзор.

"Поэтому объемы надо поднимать постепенно, так как рынок надо приучить к таким объемам", - сказал Кирсис.

Кроме того, мэр Риги признал, что при обновлении многих улиц не были отремонтированы тротуары и в следующем году это будет исправлено. Также планируется сократить сроки реализации проектов, пояснил он, отметив, что таким образом может вырасти цена, но сократится время, которое рижанам придется провести в пробках.

Председатель комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Олаф Пулкс рассказал, что увеличить объем работ удалось потому, что в сотрудничестве с Министерством экономики были внесены поправки в нормативные акты, которые позволили провести восстановление покрытия без проектирования.

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