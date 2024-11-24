«Рыба еще дышит!» — иностранец посетил Центральный рынок в Риге и был шокирован

В рабочий день журналист "Без табу" со скрытой камерой направился в рыбный павильон. Внимание репортера сразу же привлек стенд, который иностранец запечатлел на видео. Не нужно быть специалистом по аквакультуре, чтобы понять, что осетры, карпы и лини в витрине живы и дышат.

В ответ на вопрос журналиста одна из продавщиц положила живую рыбу в раковину и нанесла ей удар ножом в область головного мозга. "Не всегда сразу умирает. Убила. Бл...", - прокомментировала она.

На соседнем стенде ситуация точно такая же: несколько рыб еще дышат из последних сил. Чтобы показать, что им уже вроде как был нанесен смертельный удар, здесь же, на стенде, это выполняется повторно.

В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) поясняют, что это не соответствует правилам: рыбу нельзя убивать на глазах покупателей и в витрины нельзя выкладывать рыбу, которая еще дышит.

Продовольственный инспектор ПВС Карина Русе рассказывает, как должно быть: "Живая рыба не должна лежать на льду, ее можно держать только в бассейне. На Центральном рынке в Риге стенд с бассейном есть у трех предприятий. Есть специальная процедура для умерщвления рыбы. Клиент не должен видеть, как рыбу убивают. По правилам она должна быть убитой - живую рыбу продавать нельзя".

В свою очередь, шеф-повар Марис Астичс вспоминает, как обстояло дело с продажей живой рыбы раньше: "Когда я начинал работать поваром, можно было купить живую рыбу - таков был стандарт. Никто об этом не говорил, все было здорово и хорошо. Берешь рыбку, уносишь домой, она еще немного прыгала. Потом был этап, когда приняли правила, что прямо на месте рыбу надо "довести до ума", чтобы она больше не шевелилась. Я бы сказал, самое ужасное было тогда, когда эта тетенька молоточком била и оглушала рыбу. Принесешь ее к кассе, а рыба в этом пакетике с кровью начинает прыгать".

В ПВС пообещали посетить с проверкой Центральный рынок и провести беседы с продавцами.