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Русскую культуру попросили на выход: очередной демарш Рижской думы

Редакция PRESS 21 ноября, 2024 16:05

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Фото Press

«До 31 декабря мы, согласно предписанию Департамента собственности Рижской думы, должны будем покинуть помещения площадью 96 квадратных метров, в которых проработали 24 года. Причина - помещения потребовались для других целей», - рассказала press.lv председатель правления Латвийского общества русской культуры (ЛОРК) Елена Матьякубова. Речь идет о расторжении договора с обществом  на аренду помещений в Риге на бульваре Анниньмуйжас  29, в Доме культуры "Иманта".

- Для каких «других целей», вам не объяснили?

- Нет, такой информации не предоставили. Нас удивило то, что с нами никто не поговорил, просто поставили перед фактом. Договором, в общем-то, предусмотрены такие случаи, и в прежние годы бывали такие случаи, когда на помещения появлялись претенденты. В таких случаях с нашим обществом это обсуждалось, встречались, вели переговоры, предлагали нам что-то взамен. Больше всего расстроила та форма, в которой нам преподнесли информацию о расторжении договора и просьбу покинуть помещения до конца декабря.

- То есть на сей раз взамен ничего не было предложено, никаких альтернатив, куда можно было бы податься?

- Нет, не было никаких предложений, не проводилось никаких переговоров, вот как раз это меня задело более всего.  Письмо, которое мы получили, было подписано директором Департамента собственности. Мы всегда с удовольствием сотрудничали с руководством центра "Иманта", у нас было прекрасные отношения, поэтому найти мой телефон и позвонить, или прислать сообщение о том, что возникла нужда в помещениях, встретиться  и обсудить этот вопрос, думаю, вполне можно было бы. При желании. Но этого сделано не было. Даже с точки зрения делового этикета это, считаю, неконструктивно.

- Что вы намерены делать?

- Первое, что я уже сделала, позвонила в сам Центр культуры "Иманта" и спросила, почему нам ничего не сообщили. Самого директора центра на месте не было, а его коллеги сообщили, что раз договор с нами заключен не был, то и расторгать его нет надобности. Поэтому не посчитали нужным встречаться и информировать. Просто поставили перед фактом.

На мой взгляд, это психологическая манипуляция. При этом сочувствующие нам люди, которые со своей стороны пытались выяснить причины отказа нам в помещениях и тоже звонили и спрашивали, получили совсем другую информацию: в Департаменте собственности Рижской думы им сообщили, что наше общество к ним не обращалось и своих предложений не высказывало. Просто понадобились наши помещения, без объяснения причин.

- Это уведомление, по сути, застигло вас врасплох? Есть,  куда съехать до конца года (осталось чуть больше месяца) или предпримите попытки договориться?

- Просто переехать было бы еще полбеды, но ведь у нас шикарная библиотека, собранная более, чем за 20 лет! В ней около трех тысяч книг, и все они уникальные - привезенные эмигрантами из Англии, из США. Это наша собственность, собственность нашего общества. Мы собирали эту литературу осознанно, часть предоставили спонсоры. Если все эти книги перевозить, большой вопрос, куда? Не вывезешь же уникальную библиотеку в какой-то сарай: это просто варварство - книги быстро придут в негодность. Какие-то бытовые книги мы давно сдали, а серьезную специальную литературу храним. Это действительно ценность.

Ну, и конечно, поражает, что никаких переговоров, никаких предупреждений  - ничего  не было. На самом деле, именно это удручает. Ведь мы только рады тому, что есть другие желающие работать в этом Центре, но мы готовы к переговорам - готовы что-то поменять в привычном укладе, рассмотреть альтернативные предложения.

- Помещения не простаивали, вы постоянно в них проводили какие-то мероприятия, занятия?

- Конечно! У нас и занятия, и большая исследовательская работа проводится.

- Есть какие-то планы, что делать дальше?

- Нет, мы еще надеемся, что нас оставят. Или дадут что-то взамен. Ведь у нас 3000 книг! Где сейчас найдешь помещение для их хранения? У кого сейчас,в  наших условиях, есть такие возможности? Навскидку не могу даже представить.

- В чем истинная причина такой ситуации, когда вам указали на дверь? Политика?

- Все возможно, но достоверно мы не знаем. Ведь с нами не проводили никаких переговоров. Но как еще можно объяснить?

- Какие шаги будете предпринимать?

- Мы уже собрали подписи под письмом в Департамент собственности. Подписались и Добровенский, и Марина Костенецкая, и Борис Цилевич - собрано уже более 100 подписей. Мы бы отправили это письмо еще неделю назад, но подписаться захотело очень много людей. Такое общество нельзя выбрасывать на улицу и оставлять без помещений, - с этим утверждением согласились очень многие люди культуры - и русские , и латыши, и представители других национальностей, живущие в Латвии. 

 

 

 

 

 

 

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