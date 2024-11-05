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«Русский» Нью-Йорк за кого: репортаж с Брайтон-Бич

© Deutsche Welle 5 ноября, 2024 11:43

Мир

На выборах президента США большинство эмигрантов из бывшего СССР, похоже, проголосуют за кандидата от республиканцев Дональда Трампа. При этом многие из них поддерживают Украину. Репортаж DW с Брайтон-Бич.

Нью-Йорк, Брайтон-Бич в начале ноября 2024 года. На первый взгляд - всё, как и десятки лет назад: русская речь, у метро продают пирожки с картошкой по три доллара, хачапури по шесть. По променаду с видом на Атлантический океан гуляют женщины пенсионного возраста, мужчины на детской площадке играют в шахматы. "Ты понимаешь, я бы проголосовал за кого угодно от республиканцев, но только не за Трампа", - эмоционально говорит мужчина лет 50 кому-то в телефон. На самом деле таких, как он здесь, в самом известном районе русских эмигрантов в США, единицы.

Подавляющее большинство "русских американцев" в Нью-Йорке, а это сотни тысяч, давно голосует за республиканцев и на выборах во вторник, 5 ноября, поставит крестик напротив имени Дональда Трампа, уверены собеседники Deutsche Welle. "Русские будут голосовать за Трампа - 90%, - говорит писатель и журналист, автор книг о русской эмиграции Александр Генис. - Трамп сторонник сильной руки, а русским это нравится".

Что волнует "русских американцев" в Нью-Йорке

А чем еще привлекает Трамп? Никто не хочет говорить о политике на камеру, но в беседах не под запись многие говорят, что их волнует ситуация в экономике, нелегальная миграция и преступность в США. Всё это проблемы, которые Трамп сделал центральным в своей кампании. В целом настроение на Брайтон-Бич можно описать так: "Трамп придет, порядок наведет". Но на вопрос, каким именно должен быть этот "порядок", четко ответить могут не все.

Инна Верников - может. "Экономика и преступность", - говорит депутат горсовета Нью-Йорка от республиканцев о том, что для нее самое главное на этих выборах. Уроженка Черновцов приехала в США подростком, и сделала карьеру - сначала адвоката, теперь - политика в Бруклине. Она говорит, что "русских американцев" в Нью-Йорке беспокоит то, что они считают ограничением свобод, "социализмом", в чем они винят демократов и от чего они, как она выражается, бежали из СССР.

Для обозревателя из Европы неожиданно выглядит то, что многие в "русском Нью-Йорке" поддерживают и Трампа, и Украину. Они не видят в этом противоречия, хотя в самой Украине многие опасаются, что с приходом к власти Трамп может ограничить военную помощь Киеву. Весной так уже было, когда часть Республиканской партии заблокировала пакет помощи Украине в Палате представителей США.

Александр Генис говорит, что среди его знакомых много трампистов, но он не знает "ни одного путиниста" - сторонника российского президента Владимира Путина. "Один мой знакомый, страстный трампист, уехал в Киев читать лекции, чтобы поддержать Украину, - говорит Генис. - Я не понимаю как, ведь Трамп хочет продать Украину в первый же день".

Украинские флаги на Брайтон-Бич

Инна Верников считает, что такие тезисы - лишь "разговоры", и она верит, что Трамп может остановить войну. Политик рассказывает, что лично говорила с Трампом в начале войны РФ против Украины, и что в частной беседе он сказал ей, что "сочувствует народу Украины". Верников разделяет тезис Гениса об отношении выходцев из СССР в Нью-Йорке к главе Кремля: "Я думаю, что большинство в русском сообществе понимает, что Путин - тиран, диктатор и убийца, и что он должен уйти".   

Если присмотреться, то на Брайтон-Бич можно заметить подтверждение этих слов. Слышна украинская речь, на домах видны украинские флаги, а на столбах - наклейки против Путина. В местных супермаркетах продается кефир Ukrainian с фото киевского Майдана, гербом и флагом Украины.

И дело не только в беженцах, которые приехали сюда уже после масштабного российского вторжения в 2022 году. Некоторые из них, молодые семьи, теперь гуляют с детским колясками по Бруклину. Дело еще и в том, что многие из эмигрантов на Брайтон-Бич - выходцы из Одессы - города, который уже третий год живет под градом российских ракет.

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