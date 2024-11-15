Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 15. Ноября Завтра: Leopolds, Unda, Undine

Русские не станут читать новости на латышском: исследователь намекнул на неверную политику правительства

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 15:26

Важно 0 комментариев

LR1

Ведущий исследователь Рижского университета им. Страдыня Янис Юзефович, в интервью программе "Бульвар свободы" на Латвийском радио 1, заявил, что русскоязычные скорее всего не перейдут на латышские СМИ. 

На его взгляд, было бы куда полезнее, концентрироваться не на том, на каком языке жителям Латвии предоставляется информация, а на то, что это информация должна быть правдивой.

"Во всех наших исследованиях мы видим, что те, кто находится в худшем социально-экономическом положении, меньше доверяют институтам, в том числе СМИ. Поэтому не стоит преувеличивать разницу между латышами и русскоязычными. На самом деле, возможно, нас должно больше волновать то, как формируются эти социально-экономические разрывы, - анализирует Янис Юзефович. - Это связано с их доверием к институтам в целом".

Исследователь привел в пример Эстонию, которая на протяжении последних 10 лет вкладывать значительные средства в общественные СМИ на русском языке и виден результат: все больше русскоязычных доверяют своим общественным СМИ.

"Если наша цель - создать такую аудиторию русскоязычных, которая больше потребляет именно общественные СМИ, больше им доверяет, то тогда мы должны думать, что эстонская стратегия была правильной", - подчеркнул Я. Юзефович.

А так как Латвия, похоже, выбрала другой пусть, то и результат будет другим - власти получат аполитичную, апатичную русскоязычную аудиторию и это явно не в интересах страны, отмечает Юзефович.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 14 реакций
Комментарии (0) 14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии идет строительство четвертого крематория

Бизнес 17:36

Бизнес 0 комментариев

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Читать
Загрузка

Почему ваш любимый певец, скорее всего, в Латвию не приедет?

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Читать

Посол Украины в Латвии — о русском языке в жизни и в политике

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Читать

На самых высоких телерадиобашнях подняты государственные флаги

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

Читать

Ещё недавно русский мат мог спасти даже от тюрьмы. Но тут вмешался Юдинс

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

Читать

Ради Rail Baltica придётся брать миллиард в кредит под гарантии государства: советник Силини

Важно 16:54

Важно 0 комментариев

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Читать

Фармацевты пожимают плечами: люди жалуются на кучу подводных камней системы э-рецептов

Новости Латвии 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Читать