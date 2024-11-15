Русские не станут читать новости на латышском: исследователь намекнул на неверную политику правительства

На его взгляд, было бы куда полезнее, концентрироваться не на том, на каком языке жителям Латвии предоставляется информация, а на то, что это информация должна быть правдивой.

"Во всех наших исследованиях мы видим, что те, кто находится в худшем социально-экономическом положении, меньше доверяют институтам, в том числе СМИ. Поэтому не стоит преувеличивать разницу между латышами и русскоязычными. На самом деле, возможно, нас должно больше волновать то, как формируются эти социально-экономические разрывы, - анализирует Янис Юзефович. - Это связано с их доверием к институтам в целом".

Исследователь привел в пример Эстонию, которая на протяжении последних 10 лет вкладывать значительные средства в общественные СМИ на русском языке и виден результат: все больше русскоязычных доверяют своим общественным СМИ.

"Если наша цель - создать такую аудиторию русскоязычных, которая больше потребляет именно общественные СМИ, больше им доверяет, то тогда мы должны думать, что эстонская стратегия была правильной", - подчеркнул Я. Юзефович.

А так как Латвия, похоже, выбрала другой пусть, то и результат будет другим - власти получат аполитичную, апатичную русскоязычную аудиторию и это явно не в интересах страны, отмечает Юзефович.