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Румыния подняла F-16 для перехвата воздушных целей

© Deutsche Welle 24 октября, 2024 08:30

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Два истребителя F-16 румынских ВВС были подняты в небо после обнаружения близ границы с Украиной двух воздушных целей.

Министерство обороны Румынии в очередной раз сообщило о нарушении воздушного пространства страны предположительно беспилотниками. Вечером в среду, 23 октября, радиолокационные системы румынской армии зафиксировали две воздушные цели близ границы с Украиной, говорится в пресс-релизе Минобороны.

По данным ведомства, первый объект был выявлен в районе поселка Килия, неподалеку от населенного пункта Килия-Веке в уезде Тулча. Второй следовал сначала по траектории к населенному пункту Михай-Витязу в уезде Констанца, а затем к населенному пункту Журиловка в Тулче.

"Для мониторинга ситуации в воздух были подняты два самолета F-16 румынских ВВС с авиабазы 86 Борча", сообщило Минобороны Румынии. В ведомстве отметили, что истребители не имели визуального контакта с воздушными целями. После отмены воздушной тревоги самолеты вернулись на базу.

Утром 24 октября силы министерства обороны проведут поиски в двух районах, где были потеряны радиолокационные сигналы радаров.

Это уже третий подобный случай в течение недели, отмечает агентство Reuters. В частности, в ночь на 19 октября четыре истребителя в Румынии были подняты по тревоге из-за обнаружения "небольшого воздушного объекта" в районе Черного моря, примерно в 45 км к востоку от населенного пункта Сфынту-Георге в Тулче.

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