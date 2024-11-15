Такая глупость: Рубенис — о запрете русской рекламы русского театра

"С глупостью не борются. Глупость просто либо принимается, либо она каким-то образом разрешится. Я считаю, что это неправильно, и это борьба отдельных муниципальных деятелей на выборах следующего года, абсолютно всеми средствами", - ответил Рубенис.

Он иронично сказал, что если вам не нравится этот театр, возможно, вам стоит сразу его «захлопнуть». "Я думаю, что если русский театр существует столько лет, более 100 лет, то и ему нужно дать возможность выражать себя", - сказал глава Союза театральных деятелей.

Рубенис считает, что запрет надписей на русском языке в театре Чехова принесет только вред, к тому же этот театр посещает также немало русской интеллигенции, и это для них оскорбительно... если мы такие щепетильные, нам следует сначала обойти Ригу и посмотреть, что происходит с иностранными надписями.

На вопрос, можно ли, по его мнению, услышать русский язык на сцене латышского театра в такой политической ситуации, Рубенис ответил, что все зависит исключительно от художественной обстановки. Конечно, если бы латышский театр вдруг поставил спектакль, в котором говорят только по-русски, это было бы неправильно, но если в спектакле в определенной ситуации используется русский язык, это вполне нормально.

Как сообщалось, руководитель Рижского русского театра Михаила Чехова Дана Бйорк заявила, что Рижская дума препятствует театру в выполнении задач, делегированные ему государством, не давая возможности размещать рекламу на русском языке. Действия совета она считает вредными и неэтичными, а театр не исключает иска в суд, заявила она в интервью программе ТВ3 "900 секунд". Об этом идет разговор в Минкульте.

Руководитель театра подчеркнула, что реклама также очень важна для его работы. Однако при таких действиях совета у него нет инструмента обращения ко всей аудитории в городской среде.

Руководитель театра также пояснила, что на данный момент у него нет визуальной рекламы в городской среде Риги, а 1 августа Рижское самоуправление в последний раз согласовывало размещение рекламы спектаклей.

Между тем вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, ранее призывавший внести изменения в нормативные акты, запрещающие использование русского языка в городской среде, заявил агентству LETA, что столичный муниципалитет оценивает рекламу и плакаты согласно новой интерпретации Минюста и духу времени.

При этом Минкульт отметил, что театру имени Чехова для успешного обращения к зрителю необходимо использовать русский язык, а также в общении со зрителями театр строго соблюдает нормы Закона о государственном языке, как при информировании о выступлениях и обеспечении перевода выступлений на государственный язык.

В Минкульте заявляют, что будут искать решения, чтобы Театр имени Чехова мог полностью обеспечить реализацию своей стратегической цели.

В то же время местное самоуправление запросило мнение Центра государственного языка как компетентного учреждения в этом вопросе.