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Рост госдолга не является решением проблем Латвии: Мартиньш Казакс

© LETA 25 ноября, 2024 08:48

Новости Латвии 0 комментариев

Рост государственного долга не является решением проблем Латвии, заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в интервью программе Латвийского телевидения (LTV) "Утренняя панорама" в понедельник.

"У нас еще есть подушка безопасности на случай одного кризиса", - сказал Казак, подчеркнув, что к госдолгу нельзя относиться легкомысленно.

Президент Банка Латвии также отметил, что необходимо усилить экономический рост, поскольку по мере роста экономики долг будет становиться все меньше и меньше по сравнению с размером экономики.

Казакс также отметил, что соотношение государственного долга Латвии к валовому внутреннему продукту (ВВП) относительно невелико.

"Есть только буфер на один настоящий кризис, и этот буфер сегодня не следует растрачивать. Поэтому растущий долг - это не решение проблем Латвии. Решение проблем Латвии - это ускорение экономического роста", - подчеркнул президент Банка Латвии. .

Данные казначейства показывают, что на конец октября 2024 года долг центрального правительства в номинальном выражении составлял 19,42 млрд евро или 46,36% прогнозируемого ВВП.

Уже объявлено, что по данным Центрального статистического управления, в 2023 году консолидированный валовой долг сектора государственного управления составил 17,578 млрд евро или 45% ВВП.

Консолидированный валовой долг сектора государственного управления в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 1,54 миллиарда евро или 9,6%. На увеличение госдолга в 2023 году повлиял выпуск трёх новых еврооблигаций.
 

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