Рост госдолга не является решением проблем Латвии: Мартиньш Казакс

"У нас еще есть подушка безопасности на случай одного кризиса", - сказал Казак, подчеркнув, что к госдолгу нельзя относиться легкомысленно.

Президент Банка Латвии также отметил, что необходимо усилить экономический рост, поскольку по мере роста экономики долг будет становиться все меньше и меньше по сравнению с размером экономики.

Казакс также отметил, что соотношение государственного долга Латвии к валовому внутреннему продукту (ВВП) относительно невелико.

"Есть только буфер на один настоящий кризис, и этот буфер сегодня не следует растрачивать. Поэтому растущий долг - это не решение проблем Латвии. Решение проблем Латвии - это ускорение экономического роста", - подчеркнул президент Банка Латвии. .

Данные казначейства показывают, что на конец октября 2024 года долг центрального правительства в номинальном выражении составлял 19,42 млрд евро или 46,36% прогнозируемого ВВП.

Уже объявлено, что по данным Центрального статистического управления, в 2023 году консолидированный валовой долг сектора государственного управления составил 17,578 млрд евро или 45% ВВП.

Консолидированный валовой долг сектора государственного управления в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 1,54 миллиарда евро или 9,6%. На увеличение госдолга в 2023 году повлиял выпуск трёх новых еврооблигаций.

