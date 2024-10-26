Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 26. Октября Завтра: Amanda, Amanta, Kaiva

Россию не включили в список стран, отмывающих деньги

© Deutsche Welle 26 октября, 2024 11:58

Важно 0 комментариев

На включении РФ в черный список настаивала Украина. Но группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не сделала этого.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), вопреки требованиям Украины, не стала включать Россию в список нарушителей. При этом организация продлила приостановку членства Москвы в организации, говорится в обнародованном в пятницу, 25 октября, заявлении FATF по итогам заседании в Париже.

Включения России в черный список добивалась Украина. Источники Reuters утверждают, что запрос Киева отклонили сразу несколько стран, в том числе Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Один из собеседников агентства уточнил, что решение отложено для сбора дополнительных доказательств. Сама FATF отказалась от комментариев.

Настоятельные требования Киева

О том, что FATF может рассмотреть включение России в черный список по просьбе Украины, 15 октября сообщало издание Politico со ссылкой на источники. По их сведениям, в справке, подготовленной Киевом для FATF, указано, что Россия тесно сотрудничает с Ираном и КНДР в военной сфере, финансирует частные военные компании и отмывает деньги, полученные за товары, украденных у Украины во время войны.

В черный список FATF попадают страны, уличенные в недостаточно эффективной борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. На сегодняшний день в штрафниках значатся три страны - Иран, Северная Корея и Мьянма. Страны из черного списка могут проводить финансовые операции лишь через посредников, они фактически отключены от международной банковской системы.

За что приостановили членство РФ в FATF

Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне российской агрессии против Украины. В организации указали, что другие юрисдикции должны соблюдать осторожность при взаимодействии с РФ для защиты международной финансовой системы.

Росфинмониторинг назвал решение FATF политизированным, подчеркнув, что Россия по-прежнему выполняет обязательства по сотрудничеству в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Tele2 предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников оператора связи; будьте бдительны!

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

Оператор мобильной связи SIA Tele2 предупреждает о мошенниках, звонящих клиентам предприятия и выдающих себя за сотрудников в попытках получить данные Smart ID.

Оператор мобильной связи SIA Tele2 предупреждает о мошенниках, звонящих клиентам предприятия и выдающих себя за сотрудников в попытках получить данные Smart ID.

Читать
Загрузка

Партия «Стабильности!» предлагает заморозить зарплаты депутатам Сейма до конца созыва

Важно 13:14

Важно 0 комментариев

Оппозиционная партия "Стабильности!" выступает с инициативой заморозить оклады парламентских депутатов на уровне 2024 года до окончания созыва 14-го Сейма.

Оппозиционная партия "Стабильности!" выступает с инициативой заморозить оклады парламентских депутатов на уровне 2024 года до окончания созыва 14-го Сейма.

Читать

Россиянину, прожившему в Латвии 38 лет, отказали в убежище; он боится, что его отправят воевать

Важно 12:50

Важно 0 комментариев

Латвия отказалась предоставить убежище российскому гражданину, прожившему в Латвии 38 лет и, по его собственным заявлениям, боящегося, что в России его отправят на войну с Украиной. Об отказе свидетельствует доступный публично приговор Административного районного суда.

Латвия отказалась предоставить убежище российскому гражданину, прожившему в Латвии 38 лет и, по его собственным заявлениям, боящегося, что в России его отправят на войну с Украиной. Об отказе свидетельствует доступный публично приговор Административного районного суда.

Читать
Загрузка

В Грузии проходят парламентские выборы. От них зависит европейское будущее страны

Важно 12:26

Важно 0 комментариев

В Грузии в субботу проходит голосование на парламентских выборах, которое называют важнейшим в истории страны, ведь оно определит не только состав следующего парламента, но и будущий вектор развития страны. Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны.

В Грузии в субботу проходит голосование на парламентских выборах, которое называют важнейшим в истории страны, ведь оно определит не только состав следующего парламента, но и будущий вектор развития страны. Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны.

Читать

Бывший президент Литвы: «Если Запад уступит, это даст Путину возможность подготовить новую агрессию»

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

В интервью Euronews Даля Грибаускайте предупредила, что российский президент будет представлять опасность для всей Европы до тех пор, пока он жив

В интервью Euronews Даля Грибаускайте предупредила, что российский президент будет представлять опасность для всей Европы до тех пор, пока он жив

Читать

«Первую зарплату после декрета жду как освобождение»: признание мамы взбудоражило соцсети

Важно 10:54

Важно 0 комментариев

Появление ребенка в семье - прекрасный эмоциональный момент. Однако помимо счастья и радости присутствуют и заботы, и ответственность за жизнь малыша, и конечно, не менее важен вопрос финансовой стабильности, пишет Tautaruna.nra.lv.

Появление ребенка в семье - прекрасный эмоциональный момент. Однако помимо счастья и радости присутствуют и заботы, и ответственность за жизнь малыша, и конечно, не менее важен вопрос финансовой стабильности, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать