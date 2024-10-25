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Россия передавала йеменским хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море: СМИ

© Meduza.io 25 октября, 2024 11:38

Мир 0 комментариев

Scanpix/REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Йеменские хуситы использовали данные российских спутников для атак беспилотниками и ракетами по торговым судам в Красном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, среди которых представители министерств обороны европейских стран. 

По словам одного из собеседников издания, данные передавались через членов иранского Корпуса стражей исламской революции. Источники отметили, что данные российских спутников помогли хуситам «расширить масштабы своих ударов». 

Российские власти не комментировали публикацию The Wall Street Journal. 

Удары с применением ракет и беспилотников по коммерческим судам в Красном море хуситы начали наносить после начала войны Израиля и ХАМАС. По подсчетам WSJ, с ноября прошлого года хуситы атаковали более 100 судов, потопив два и захватив одно. Эти атаки привели к серьезным сбоям в мировой торговле, так как судоходным компаниям и перевозчикам пришлось перенаправлять свои корабли на другие маршруты.   

Reuters со ссылкой на западные и региональные источники сообщал, что Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с йеменскими хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 «Оникс». Такие ракеты с дальностью полета около 300 километров, по словам экспертов, позволят хуситам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для военных кораблей США и Европы. 

По информации CNN, Россия готовилась поставить йеменским хуситам ракеты и военную технику в конце июля, но в последний момент отказалась от этих планов после предостережений со стороны Саудовской Аравии. По словам источников телеканала, российские власти рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием американского оружия.

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