Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины: «Укрэнерго» предупредило об отключениях

Компания «Укрэнерго» и министр энергетики Украины Герман Галущенко заявили, что удар вновь нанесен по энергетической инфраструктуре. «Укрэнерго» предупредило об отключениях электричества из-за российского удара, Галущенко пообещал, что энергетики делают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия российской атаки для потребителей. Также под удар попали транспортные сети и «ключевые объекты по всей стране», сообщило посольство США в Украине.

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Сообщается о взрывах в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Российские войска нанесли несколько ракетных ударов, сообщает «РБК-Украина». В атаке участвуют бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и истребитель МиГ-31К (носитель ракет «Кинжал»). Кроме того, сообщается о пусках ракет «Калибр».

Пока известно лишь о некоторых последствиях атаки российских войск. В Харькове около 1:40 ночи беспилотник попал в крышу пятиэтажного жилого дома, сообщили в ГСЧС Украины. Произошел пожар. Никто не пострадал.