Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть раненые. В Киеве обломки упали на газопровод

Редакция PRESS 26 сентября, 2024 09:11

Мир 0 комментариев

Вооруженные силы РФ атаковали регионы Украины в ночь на 26 сентября, применив беспилотники, ракеты и авиационные бомбы, следует из сообщений Воздушных сил Вооруженных сил Украины в телеграм-канале. Атака началась вечером 25 сентября и продолжалась ночью и утром. Последствия атаки ВСУ пока не комментировали.

Под обстрел попал город Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, российские войска обстреляли территорию промышленного предприятия и жилую застройку Разрушены 11 частных жилых домов и один трехэтажный жилой дом, сообщили в Госслужбе по ЧС Украины. Пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы. Среди раненых — 14-летний мальчик.

Под ударом оказался Киев, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, российские войска пытались нанести удар дронами «Шахед» по мирному населению и инфраструктуре. Всего в направлении Киева двигались более 15 беспилотников, силы ПВО сбили около 10 дронов.

В Печорском районе Киева, как заявил Попко, из-за падения обломков произошла разгерметизация газопровода в жилом доме. Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что там произошел пожар на первом этаже дома. Также повреждения получили около 20 автомобилей. Кроме того, обломки упали на территории детского сада.

По предварительной информации, в Киеве никто не пострадал. В ГСЧС Украины сообщили, что пострадал ребенок, но Сергей Попко заявил, что это не связано с атакой беспилотников.

В Николаевской области, как сообщил глава региональной администрации Виталий Ким, российские военные атаковали объект энергетической инфраструктуры, из-за чего произошли отключения электроэнергии. Пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области, по данным администрации, в результате российской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, часть абонентов осталась без электричества. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. Никто не пострадал.

Российские войска в ночь на 26 сентября атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина, повреждения получили здания и автомобили. В результате атаки дронов никто не пострадал, «существенных разрушений инфраструктуры не зафиксировано», заявил Кипер.

В Днепропетровской области под российским обстрелом оказался Никопольский район, заявил глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, Никополь и Марганецкую общину с помощью дронов, тяжелой артиллерии и систем залпового огня. Погибших и пострадавших нет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать
Загрузка

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать