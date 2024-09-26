Россия атаковала Украину дронами и ракетами, есть раненые. В Киеве обломки упали на газопровод

Под обстрел попал город Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, российские войска обстреляли территорию промышленного предприятия и жилую застройку Разрушены 11 частных жилых домов и один трехэтажный жилой дом, сообщили в Госслужбе по ЧС Украины. Пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы. Среди раненых — 14-летний мальчик.

Под ударом оказался Киев, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, российские войска пытались нанести удар дронами «Шахед» по мирному населению и инфраструктуре. Всего в направлении Киева двигались более 15 беспилотников, силы ПВО сбили около 10 дронов.

В Печорском районе Киева, как заявил Попко, из-за падения обломков произошла разгерметизация газопровода в жилом доме. Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что там произошел пожар на первом этаже дома. Также повреждения получили около 20 автомобилей. Кроме того, обломки упали на территории детского сада.

По предварительной информации, в Киеве никто не пострадал. В ГСЧС Украины сообщили, что пострадал ребенок, но Сергей Попко заявил, что это не связано с атакой беспилотников.

В Николаевской области, как сообщил глава региональной администрации Виталий Ким, российские военные атаковали объект энергетической инфраструктуры, из-за чего произошли отключения электроэнергии. Пострадавших нет.

В Ивано-Франковской области, по данным администрации, в результате российской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, часть абонентов осталась без электричества. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. Никто не пострадал.

Российские войска в ночь на 26 сентября атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина, повреждения получили здания и автомобили. В результате атаки дронов никто не пострадал, «существенных разрушений инфраструктуры не зафиксировано», заявил Кипер.

В Днепропетровской области под российским обстрелом оказался Никопольский район, заявил глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, Никополь и Марганецкую общину с помощью дронов, тяжелой артиллерии и систем залпового огня. Погибших и пострадавших нет.