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Российской мультимиллионерше дали 19 лет за попытку посадить мужа

Редакция PRESS 10 декабря, 2024 15:41

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Фото: Циклопедия.

Измайловский суд Москвы признал виновной и назначил наказание в виде 19 лет колонии общего режима экс-председателю правления банка БКФ Ольге Миримской по делу о коррупции. Ее подельник — бывший следователь СК Юрий Носов — получил 11 лет, пишет The Moscow Times.

«Миримская признана виновной в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки), и преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере), и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет», — сообщает пресс-служба суда. Ей также назначен штраф в размере 400 млн рублей.

Носова признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Помимо срока, ему также назначен штраф в размере 55 766 000 рублей. Бывшему следователю запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением функций представителя власти, на срок 10 лет. Суд лишил его звания «подполковник юстиции».

Как ожидается, защита обжалует приговор.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Миримскую к 20 годам колонии, для Носова гособвинение просило 13 лет.

По версии следствия, экс-председатель совета директоров БКФ дала взятку следователю Носову двумя подержанными автомобилями общей стоимостью 3,25 млн рублей за уголовное преследование ее бывшего гражданского мужа — одного из руководителей платежной системы «Золотая корона» (бренд KoronaPay) Алексея Смирнова.

Смирнова, в свою очередь, обвиняли в похищении дочери Миримской. Вместе с суррогатной матерью девочки и другими фигурантами он был объявлен в розыск. В 2020 году уголовное преследование в их отношении было прекращено за отсутствием состава преступления в их действиях. Банкир смогла вернуть свою дочь в 2016 году.

В 2021 году Миримская и Носов были арестованы. Помимо дачи взятки следователю, банкиру вменили также три эпизода покушений на дачу взяток в 2014–2016 годах судьям Пресненского суда столицы и 9-го Арбитражного суда Москвы на общую сумму $1,75 млн за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с другим ее экс-супругом — бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

Носов и Миримская свою вину не признали. Бывший следователь заявлял в суде, что один из автомобилей купил его отец, а второй приобрел для своей дочери его тесть. В последнем слове Носов заверил, что «по закону» расследовал дело господина Смирнова, которое «находилось на строжайшем контроле в СКР».

Сама Миримская утверждала, что за делом стоят ее бывшие мужья Голубович и Смирнов.

«Как женщине, мне сложно понять, что может связать крепчайшую дружбу бывшего мужа № 1 с бывшим мужем № 2. Что сейчас объединяет этих двух людей — нанимать одних адвокатов, быть кросс-свидетелями в делах, помогать друг другу мне навредить? Просто клуб взбесившихся бывших!», — заявила она в своем последнем слове.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда достигало $100 млн.

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