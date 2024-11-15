Российский удар по Одессе: пострадал ребёнок

«14 ноября наш город подвергся массированному комбинированному вражескому удару. В результате этого погибла женщина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Известно о восьми пострадавших. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения», — написал он в телеграме.

Среди пострадавших в результате атаки российских беспилотников по Одессе — девятилетний ребенок, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Известно о восьми раненых в результате российской атаки. Среди них — 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в телеграме.

По его словам, в результате атаки разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, возник пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома. Кроме того, поврежден магистральный трубопровод центрального отопления.

«Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы. Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находится 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Сейчас роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы», — добавил Кипер.