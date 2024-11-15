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Российский удар по Одессе: пострадал ребёнок

© BBC 15 ноября, 2024 10:38

Мир 0 комментариев

В результате налета российских ударных беспилотников на Одессу, по последним данным, погибла женщина и пострадали восемь человек, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«14 ноября наш город подвергся массированному комбинированному вражескому удару. В результате этого погибла женщина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Известно о восьми пострадавших. Повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, система теплообеспечения, религиозные и учебные заведения», — написал он в телеграме.

Среди пострадавших в результате атаки российских беспилотников по Одессе — девятилетний ребенок, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Известно о восьми раненых в результате российской атаки. Среди них — 9-летний мальчик, он в состоянии средней степени тяжести в больнице. Также среди пострадавших взрослых 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие раненые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города и области. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в телеграме.

По его словам, в результате атаки разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, возник пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома. Кроме того, поврежден магистральный трубопровод центрального отопления.

«Котельная временно остановлена, проводятся ремонтные работы. Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находится 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива. Сейчас роддом сможет обогреться автономно, используя собственные ресурсы», — добавил Кипер.

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В Латвии идет строительство четвертого крематория

Бизнес 17:36

Бизнес 0 комментариев

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На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

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Почему ваш любимый певец, скорее всего, в Латвию не приедет?

Важно 17:21

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Посол Украины в Латвии — о русском языке в жизни и в политике

Новости Латвии 17:20

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Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

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Новости Латвии 17:06

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Ещё недавно русский мат мог спасти даже от тюрьмы. Но тут вмешался Юдинс

Важно 16:59

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При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

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Ради Rail Baltica придётся брать миллиард в кредит под гарантии государства: советник Силини

Важно 16:54

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Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

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Новости Латвии 16:53

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