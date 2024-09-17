Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Российские каналы в Латвии официально закрыты, а на Youtube смотри, что хочешь: СМИ (5)

© LETA 17 сентября, 2024 20:26

Выбор редакции 5 комментариев

Более двух лет назад Латвия начала серьезную борьбу с российской пропагандой, закрывая телеканалы и ограничивая доступ к сайтам. Что из этого вышло, расследовала программа Латвийского телевидения "Запрещенный прием".

Руководителя Латвийской ассоциации электронных коммуникаций (LEKA) Илмара Муулса спросили, как обходятся ограничения. Он говорил о так называемых VPN, или виртуальных частных сетях. Это значит, что цифровой адрес компьютера или телевизора человека меняется с Латвии на какую-то другую страну, где ограничения не действуют.

"Сейчас VPN стоит около 2-3 евро в месяц, и эта услуга не такая уж и дорогая, если вы действительно хотите получить доступ к этим запрещенным материалам", - говорит Муулс.

Есть также так называемое IP-телевидение через интернет, которое предлагают пакет различных каналов, среди которых, как правило, есть и запрещенные.

Другой способ: вы можете повернуть спутниковую антенну на спутники, которые все еще транслируют российские каналы. Канал "Россия1" закрыт, но его можно смотреть на "Youtube". Если вы хотите посмотреть самые свежие программы, просто введите название программы в поисковую систему, и все получится. Программа "60 минут", которую ведет кремлевский соловей Ольга Скабеева, также доступна на "YouTube".

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (5) 36 реакций
Комментарии (5) 36 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16) (5)

Важно 20:03

Важно 5 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать
Загрузка

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы (5)

История и культура 20:00

История и культура 5 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (5)

Мир 18:54

Мир 5 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине? (5)

Мир 18:44

Мир 5 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (5)

Важно 18:22

Важно 5 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (5)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 5 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (5)

Важно 18:13

Важно 5 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать