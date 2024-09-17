Руководителя Латвийской ассоциации электронных коммуникаций (LEKA) Илмара Муулса спросили, как обходятся ограничения. Он говорил о так называемых VPN, или виртуальных частных сетях. Это значит, что цифровой адрес компьютера или телевизора человека меняется с Латвии на какую-то другую страну, где ограничения не действуют.

"Сейчас VPN стоит около 2-3 евро в месяц, и эта услуга не такая уж и дорогая, если вы действительно хотите получить доступ к этим запрещенным материалам", - говорит Муулс.

Есть также так называемое IP-телевидение через интернет, которое предлагают пакет различных каналов, среди которых, как правило, есть и запрещенные.

Другой способ: вы можете повернуть спутниковую антенну на спутники, которые все еще транслируют российские каналы. Канал "Россия1" закрыт, но его можно смотреть на "Youtube". Если вы хотите посмотреть самые свежие программы, просто введите название программы в поисковую систему, и все получится. Программа "60 минут", которую ведет кремлевский соловей Ольга Скабеева, также доступна на "YouTube".

(Lsm.lv)