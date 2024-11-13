Росликов ЗА объединение русскоговорящих партий! Реклама Редакция PRESS 13 ноября, 2024 15:17 Реклама

Сегодня в Латвии произошел буквально политический взрыв. Как результат некогда единая партийная система просто развалилась. Это не удивительно, учитывая события в мире. Сначала, во время COVID-19, потом -- после даты 24 февраля 2022 года и событий на Украине.

Все эти бурные потрясения разделили не только людей, но и политиков в Латвии. Каждый занял свою позицию -- будь она за ограничения людей во времена так называемой пандемии или по принципу, кто кого поддерживает в конфликте России и Украины. На этом фоне по принципу отношения к этим вопросам политики начали создавать свои движения, блоки и потом партии. Но сегодня становится понятно, что люди устали от непрерывной эксплуатации этих тем в общественном поле, что требуется максимальная консолидация, или объединение сил. Понятно, что тут возникает вопрос: кто и с какими целями находится в политике? Если люди приходят побаловать личные амбиции или заработать денег -- на подобной платформе объединяться нельзя. Но те политики, что пришли помогать и служить людям, -- разве им есть что делить? Нет!

«Я как лидер главной оппозиционной силы -- платформы «Стабильности!» полностью уверен в том, что найти общий язык можно, а главное -- это нужно людям. Сегодня партии власти будут делать все, чтобы отобрать права и возможности нашего избирателя. Ужесточение законов о языке и ВНЖ, выходки в сторону русскоговорящих и нескрываемая радость по поводу возросшей иммиграции -- такова сегодняшняя реальность. Это все очень удобная ситуация для власти, которая всячески поддерживает раскол общества, отвлечение внимания от не решаемых годами социальных и экономических проблем. Находящиеся во власти наживаются за счет использования средств государственного бюджета. А ситуация в стране ухудшается с каждым годом. Нам, противникам подобных действий, важно скоординировать цели и задачи, и тогда будет понятно, кто готов пойти работать с нами», -- заявил лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

К слову, партия «Стабильности!» уже на выборах в парламент в 2022 году предлагала всем объединить усилия и общим фронтом бороться против партий власти. Именно партиям власти выгоден раскол в рядах оппозиции, который они используют для удержания страны и городов в своих руках. Несмотря на большие разногласия в сегменте латышских партий, как только дело доходит до противостояния русскоговорящим политикам, они безоговорочно выстраиваются в единый блок и работают сообща.

«Это очень интересный и поучительный момент. В русскоговорящей политике есть те, за кем люди готовы идти. Так почему не объединить усилия и не дать отпор партиям власти их же методом?! Сегодня это вопрос будущего, если мы совместно не заставим уважать русскоговорящих в Латвии. Те нападки, которые происходят сегодня, будут постоянно усиливаться, становиться все чаще. Сегодня власть играет на разобщенности избирателя -- и пока играет себе в плюс. Но я уверен, что смогу поднять и объединить всех политиков, действия которых направлены на защиту людей», -- отметил лидер А. Росликов.

На фоне сегодняшнего политического хаоса есть и понятная стратегия, когда партии, исторически работающие с латышскими избирателями, начали буквально заигрывать с русскоговорящими Латвии, обещая поддержку и равноправие. Конечно, взамен на голосование на выборах. Тут надо добавить очень важный момент: память у нас не короткая, и все эти трюки мы уже проходили.

«Могу сказать так: мы не чужие, но очень разные. Нам важно вместе заботиться и строить наш общий дом -- Латвию. Но время доказало: нас, русскоговорящих, будут уважать и воспринимать, только если мы будем равны по силе. Вот это то, чего я сегодня и добиваюсь, отстраивая новую политическую силу и объединяя политиков. В противном случае, мягко говоря, будут происходить сплошной обман и манипуляции от латышских политиков. Опять нас используют и забудут. Я больше этого не позволю!» -- заявил лидер А. Росликов.

Наталья Марченко-Иодко: «Руки прочь от наших пенсий!»

Именно такая инициатива в рекордные сроки набрала необходимые 10 000 голосов и была передана в Сейм на рассмотрение комиссии по этике и мандатам.

Правительство планирует проведение очередной налоговой реформы, и в рамках этих замыслов правящие придумали новый план перераспределения денег от жителей в пользу трат чиновников. А именно, планируется перенаправить один процент из пенсионных накоплений 2-го пенсионного уровня на 1-й пенсионный уровень, то есть из собственных накоплений жителей на выплаты сегодняшним пенсионерам. Государство попросту перекладывает ответственность по содержанию пенсионеров на плечи самих жителей, оправдывая свои действия тем, что это временное решение и люди на самом деле ничего не потеряют.

Конечно, это явное вранье! Конечно же, люди потеряют, и особенно крупные потери будут у тех, кому до пенсии еще далеко, ведь у них забирают не только их собственные накопления на пенсию, но и лишают возможности получать проценты по накоплениям в течение нескольких десятилетий. Напомним, что когда только появился 2-й пенсионный уровень, его авторы нам радостно преподносили, что именно благодаря ему мы сможем не переживать по поводу своих будущих пенсий, ведь накопления и заработок процентов на основную сумму за счет работы управляющих пенсионными фондами через вложение этих денег в ценные бумаги позволит накопить к пенсии приличный капитал.

По факту сейчас получается вот что: с нашего личного накопительного счета 2-го уровня, на котором должны копиться и приумножаться средства для нашей пенсии, правительство без нашего разрешения планирует забрать один процент и, попрошу заметить, не в долг, а просто реквизировать деньги, чтобы позакрывать дыры в бюджете, которые правительство и создало из-за свои неразумных трат и неуемных аппетитов. Теперь чиновники ссылаются на нехватку средств в бюджете.

Депутат Сейма от «Стабильности!» Наталья Марченко-Иодко комментирует это решение правительства: «Возникает целый ряд вопросов. Во-первых, где гарантия, что правительство остановится на одном проценте? Я даже больше скажу: уверена, что в ближайшие годы они влезут в пенсионные накопления жителей еще не раз! Как будто мало мы несем убытков от инфляции и неумелых действий управляющих пенсионными фондами, по причине чего пенсионные накопления не только не увеличиваются из года в год, как было обещано, а порой и сокращаются!

Во-вторых, демографическая ситуация в стране настолько неутешительна, что если сейчас одного пенсионера содержат три человека трудоспособного возраста, то через 30-40 лет это будет 1,5 человека! На 1-й пенсионный уровень напрямую влияет демография, а на наш 2-й пенсионный уровень -- нет! Сохранить нетронутым 2-й пенсионный уровень крайне необходимо для будущих пенсионеров!

Каждый человек знает: если не хватает средств на проживание, есть два варианта: либо больше зарабатывать, либо меньше тратить! К сожалению, нынешнее правительство зарабатывать умеет только на повышении налогов и поборах с предпринимателей и населения, а тратить меньше они не хотят и всячески этому сопротивляются! На прошлой неделе мы от фракции «Стабильности!» подали законопроект о заморозке зарплат депутатам, и, вы думаете, они нас поддержали? Конечно, нет!

Что я хотела бы посоветовать всем, кто еще не вышел на пенсию и, соответственно, производит отчисления во 2-й пенсионный уровень. Нужно обратить внимание, где и как копятся ваши средства 2-го пенсионного уровня! Во-первых, банки сообщают, что у половины пользователей выбран неправильный пенсионный план, который не соответствует возрасту, и, соответственно, доходы от 2-го пенсионного уровня гораздо меньше, чем могли бы быть! Необходимо обратиться к своему управляющему пенсионным фондом -- банку и, если необходимо, поменять план. Сделать это можно либо самому в интернет-банке, либо записаться на прием в филиал. Во-вторых, только 65 000 человек, согласно статистике, оформили наследство на свой 2-й пенсионный уровень, а с 2020 года такая возможность есть у каждого.

Решение Шлесерса - враждебное и предательское

Враждебным по отношению к значительной части населения страны и предательским назвал Алексей Росликов, лидер «Стабильности!», решение политика Айнара Шлесерса запретить негражданам вступать в его партию.

В последний месяц парламент активно взялся за неграждан Латвии. Был дан старт целому ряду поправок к разным законам, и все они, конечно, были направлены на дальнейшее ограничение прав и свобод этой части населения страны. В том числе были предложены дополнительные запреты негражданам работать на различных работах и должностях. В целом очевидно: происходит новый виток политических преследований. И в этом некрасивом вопросе, как отметил Алексей Росликов, Айнар Шлесерс, политик из Сейма, явно решил солидаризироваться с партиями власти.

На последнем, 5-м, съезде партии Айнара Шлесерса собравшимися было принято солидарное решение больше не принимать неграждан Латвии в ряды членов его партии. Это вызвало резкую критику со стороны партии «Стабильности!» и ее лидера Алексея Росликова.

«Я считаю абсолютно враждебным решение Айнара запретить негражданам Латвии вступать в его партию всего через два года после парламентских выборов, где его поддержали русские избиратели. На выборах в Европарламент он прошел только благодаря русским голосам. Его постоянные заявления о единстве народа и защите прав русскоговорящих жителей Латвии в очередной раз оказались просто спекуляцией! Меня это решение, мягко говоря, обескуражило. Если он так подчеркивает свою этническую принадлежность и игнорирует значимость русскоговорящих на земле Латвии, это его фатальная ошибка! Сегодня в каждой семье русскоговорящих Латвии есть родственник-негражданин или кто-то из друзей и знакомых, находящийся в этом статусе. Этот статус сам по себе огромная несправедливость и позор для Латвии. Не неграждане придумали для себя этот статус, а их наградили им латвийские власти. И за это решение, я уверен, Айнар дорого заплатит. Это предательство всех русскоговорящих, кто верил в «доброго латыша» и отдал ему свой голос. Неграждане сегодня не имеют права голоса, и отнять у них возможность быть политически активными в партии -- это реверанс Шлесерса в сторону националистического блока. Для меня это необдуманный и глупый шаг!» - так прокомментировал решение партии Шлесерса глава партии «Стабильности!» Алексей Росликов.

Он также отметил, что партия «Стабильности!» продолжает выступать против любых действий, которые направлены на ущемление прав и свобод русскоговорящих жителей страны и неграждан в Латвии.

«Стабильные» дошли до ООН!

Позиция партии «Стабильности!» по вопросу неграждан Латвии предельно понятна: это наши политики, которые представляют почти 40 процентов населения Латвии. У каждого из нас, русскоговорящих, в семье, среди близких или друзей есть неграждане. Мы эту несправедливость знаем и ежедневно пропускаем через себя!

Недавно в общественном пространстве появилась новость о том, что Россия обратилась в ООН с требованием обратить внимание и на этот вопрос тоже. Это совпало с большим обращением «Стабильности!» на почти 20 страницах в Организацию Объединенных Наций.

Лидер Алексей Росликов прокомментировал обращение: «Сегодня вопрос неграждан -- это и вопрос моей семьи. Люди в этом статусе поражены в правах, проживая на территории Латвии. Им отказано в праве голосовать, хотя они платят налоги, работают, а многим принадлежит недвижимость. Целый список ущемления прав, который можно перечислять на нескольких страницах. В целом этот статус -- просто издевательство над человеком в современной хваленой «демократии по-европейски». Впервые за 30 лет мы первые подали в парламент закон -- дать гражданство всем, кто пожелает сменить свой статус. Мы потерпели неудачу, но не остановились. Обращение в ООН -- это второй наш шаг, и он будет не последним. Мы надеемся, что нам удастся поднять этот вопрос максимально высоко и придать ему мощную огласку», -- заявил лидер А. Росликов.

В этой ситуации можно добавить, что на институт неграждан, на этот недопустимый правовой статус, Латвии уже не раз указывали международные организации. Давали даже деньги на интеграцию и полное решение вопроса неграждан Латвии. Но у нас все как всегда: деньги разошлись и были освоены чиновниками, а проблемы людей решить забыли.

Держим кулаки за наших новых политиков и поддерживаем их!

Оплачено партией «Стабильности!».