Росликов назвал решение Шлесерса о запрете негражданам вступать в партию враждебным и предательским Реклама Редакция PRESS 22 октября, 2024 13:59 Реклама

На последнем, 5-м съезде партии Айнара Шлесерса было принято решение больше не принимать неграждан Латвии в ряды членов его партии. Это вызвало резкую критику со стороны партии «Стабильности!» и её лидера Алексея Росликова.

«Я считаю абсолютно враждебным решение Айнара запретить негражданам Латвии вступать в его партию всего через два года после парламентских выборов, где его поддержали русские избиратели. На выборах в Европарламент он прошёл только благодаря русским голосам. Постоянные заявления о единстве народа и защите прав русскоговорящих в Латвии оказались просто спекуляцией! Меня это решение, мягко говоря, обескуражило. Если он так подчёркивает свою этническую принадлежность и игнорирует значимость русскоговорящих на земле Латвии, это его фатальная ошибка!

Сегодня в каждой семье русскоговорящих Латвии есть родственник-негражданин или кто-то из друзей и знакомых, находящийся в этом статусе. Этот статус — огромная несправедливость и позор для Латвии. И за это решение, я уверен, Айнар дорого заплатит. Это предательство всех русскоговорящих, кто верил в «доброго латыша» и отдал ему свой голос.

Неграждане сегодня не имеют права голоса, и отнять у них возможность быть политически активными в партии — это реверанс в сторону националистического блока от Шлесерса. Для меня это необдуманный и глупый шаг!» — заявил глава партии «Стабильности!» Алексей Росликов.

Партия «Стабильности!» продолжает выступать против любых действий, которые ущемляют права русскоговорящих и неграждан в Латвии.

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