Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Октября Завтра: Irida, Irisa

Росликов назвал решение Шлесерса о запрете негражданам вступать в партию враждебным и предательским

Реклама Редакция PRESS 22 октября, 2024 13:59

Реклама

На последнем, 5-м съезде партии Айнара Шлесерса было принято решение больше не принимать неграждан Латвии в ряды членов его партии. Это вызвало резкую критику со стороны партии «Стабильности!» и её лидера Алексея Росликова.

«Я считаю абсолютно враждебным решение Айнара запретить негражданам Латвии вступать в его партию всего через два года после парламентских выборов, где его поддержали русские избиратели. На выборах в Европарламент он прошёл только благодаря русским голосам. Постоянные заявления о единстве народа и защите прав русскоговорящих в Латвии оказались просто спекуляцией! Меня это решение, мягко говоря, обескуражило. Если он так подчёркивает свою этническую принадлежность и игнорирует значимость русскоговорящих на земле Латвии, это его фатальная ошибка!

Сегодня в каждой семье русскоговорящих Латвии есть родственник-негражданин или кто-то из друзей и знакомых, находящийся в этом статусе. Этот статус — огромная несправедливость и позор для Латвии. И за это решение, я уверен, Айнар дорого заплатит. Это предательство всех русскоговорящих, кто верил в «доброго латыша» и отдал ему свой голос.

Неграждане сегодня не имеют права голоса, и отнять у них возможность быть политически активными в партии — это реверанс в сторону националистического блока от Шлесерса. Для меня это необдуманный и глупый шаг!» — заявил глава партии «Стабильности!» Алексей Росликов.

Партия «Стабильности!» продолжает выступать против любых действий, которые ущемляют права русскоговорящих и неграждан в Латвии.

Реклама оплачена партией "Стабильности"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В среду поднимается ветер: прогноз погоды

Новости Латвии 15:54

Новости Латвии комментариев

В среду в Латвии будет дуть порывистый ветер и сократится облачность, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии будет дуть порывистый ветер и сократится облачность, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Нехватка учителей второго иностранного языка: педагогам снизили требования для работы

Новости Латвии 15:30

Новости Латвии комментариев

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Преподавать второй иностранный язык в школах смогут учителя, получившие сертификаты о знании языка не только в вузах, но и в других учебных заведениях, следует из принятых правительством поправок к правилам Кабинета министров.

Читать

Больницы записывают на очередь уже на 26-й год: пациентов «неправильно посчитали»?

Важно 15:24

Важно комментариев

Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Из-за нехватки финансирования больницы вынуждены придерживаться квот — в результате длина очередей увеличивается, и уже есть учреждения, где начинают записывать даже не на следующий год, а на 2026-й, рассказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс, сообщает  rus.lsm.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Важно 15:18

Важно комментариев

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Читать

Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям

Новости Латвии 15:07

Новости Латвии комментариев

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

Живущая в Адажи мать двух сыновей-первокурсников - студентов техникума  в рижском микрорайоне -  обратилась в press.lv за советом и помощью в непростой ситуации. Из-за потери работы она получила статус малоимущей и оформила в социальной службе Адажского самоуправления бесплатное питание своим сыновьям на время обучения.

Читать

Драка на тренировке в Инчукалнсе: в бассейне больше не будут проводиться занятия по водному поло

ЧП и криминал 14:50

ЧП и криминал комментариев

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

После инцидента на тренировке по водному поло Спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с обществом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель Управления коммуникации Сигулдского краевого самоуправления Зане Леймане, пишет Rus.Delfi.lv.

Читать

Eurostat: Латвия в числе 13 стран ЕС, у которых вырос госдолг

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии комментариев

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Латвия вошла в число 13 стран Европейского союза (ЕС), у которых во втором квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос государственный долг в соотношении к валовому внутреннему продукту, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Читать