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Романтик с большой дороги: женщина заплатила дорогую цену за обещание счастья и любви

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 07:53

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшие выходные в Государственную полицию поступило заявление от женщины из Курземе, ставшей жертвой романтического мошенничества - за длительный период времени кавалер выманил у доверчивой женщины более 6000 евро. По данному инциденту Государственная полиция возбудила уголовное дело.

1 декабря в Курземское региональное управление полиции поступило заявление от женщины, которая стала жертвой мошенничества. Женщина утверждает, что некий мужчина написал ей в “Messenger” с целью знакомства. Переписка между ними продолжилась в приложении WhatsApp, где кавалер пообещал переехать к женщине.

Мошенник длительное время обхаживал женщину. В одном случае якобы таможенники потребовали растаможить посылку от жениха, в другом случае с женщиной связался якобы врач, утверждая, что "кавалер" попал в больницу и нужны деньги на операцию. Переписка длилась долгое время, и за этот срок мужчина выманил у жертвы более 6000 евро. Из переписки видно, что она велась на латышском языке, но мошенники использовали переводчик. В Государственной полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.

В таких случаях, которые называют романтическим мошенничеством, мошенники со временем завоевывают доверие женщин, обещают скоро приехать и сделать все, чтобы они были счастливы и чувствовали себя любимыми. Не только в вышеупомянутом случае, но и в других подобных случаях такие переписки обычно заканчиваются плохо – как только мошенник получает требуемую сумму, любая связь с жертвой прекращается, причиняя не только разочарование, но и финансовые проблемы.

Чтобы избежать неприятных моментов, Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и не слишком доверчивыми в социальных сетях, знакомясь с людьми. Также повторно напоминаем, что не следует раскрывать свои личные данные третьим лицам, подвергая себя риску стать жертвой мошенничества.

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