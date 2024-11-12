Родители возмущены: домашних заданий в школах слишком много! Ответ министерства неожиданно всех удивил

Байба Лиепиня написала в социальной сети Х крик души родителя, который многие часы проводит вместе с ребенком за выполнением школьных домашних заданий:

«Ненавижу начальную школу, "Школу 2030". Эти постоянные проекты по каждому предмету. Все то безумие, которое сегодня приходится делать детям, чтобы выполнить домашнее задание. Жду, когда 3-й ребенок окончит школу, надеюсь, через 4,5 года. Ни один ребенок и родитель не должен проводить выходные, выполняя домашнее задание!»

Другие пользователи социальной сети также поддержали мнение разгневанной мамы о том, что у детей сейчас слишком много домашних заданий. Но настоящей неожиданностью для всех стал комментарий Министерства образования. Исходя из ответа чиновников, получается, что задавать или нет домашнее задание решает каждая школа самостоятельно.

В комментарии с профиля ведомства, которое при Министерстве образования отвечает за содержание учебных материалов, говорится: "Задание домашних заданий не предусмотрено ни в одном нормативном документе и не имеет никакого отношения к проекту "Школа-2030". Назначать домашнее задание – это выбор самой школы и учителя. Пожалуйста, обсудите этот вопрос с руководством школы. Мы согласны, что дети должны отдыхать в выходные дни».