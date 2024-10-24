Родители детей, заболевших дифтерией, снова попытались забрать их из больницы

Врачи оценивают состояние детей как стабильное, но считают, что они все еще должны находиться в больнице. Дети, которых забрали из больницы, продолжат лечение под наблюдением других врачей.

ДКУБ подчеркивает, что, забирая детей из больницы, родители берут на себя ответственность за возможные последствия.

Это уже второй случай, когда родители забирают детей с дифтерией из больницы. В конце сентября родители самовольно забрали своих детей из больницы. Родители тогда были задержаны Госполицией, а дети доставлены обратно в больницу.

Как сообщалось, 16 сентября после заражения дифтерией умер четырехлетний мальчик, а две его сестры продолжали лечиться в детской больнице. Дети не были привиты от дифтерии.