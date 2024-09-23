Родители сестер, заболевших дифтерией, отпущены под подписку о невыезде

В связи со случившимся продолжается следствие в рамках уголовного процесса в связи с умышленным оставлением без помощи лица, находящегося в состоянии, опасном для жизни или здоровья, которое не может позаботиться о себе по малолетству, старости, болезни или слабости, если виновный мог оказать потерпевшему помощь и был обязан заботиться о нем либо сам виновный поставил потерпевшего в положение, опасное для его жизни.

Уже сообщалось о том, что полиция в субботу задержала родителей за то, что они забрали из больницы двух детей, заболевших дифтерией. После задержания родителей детей вернули в больницу.

Госполиция пояснила, что в полицию поступило заявление от больницы в связи с тем, что в пятницу, 20 сентября, мать забрала двух больных дифтерией детей из больницы вопреки указаниям врачей; у детей возникли осложнение и им было назначено обязательное больничное лечение.