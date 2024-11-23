Рижские сквоттеры? В Агенскалнсе потушен пожар в нежилом доме; спасены десять человек

По сведениям агентства, пожар произошел в доме на ул. Эдуарда Смильгя, 44, на перекрестке с ул. Бариню. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и бригад неотложной медицинской помощи.

ГПСС информирует, что вызов в четырехэтажный нежилой многоквартирный дом на ул. Смильгя поступил в 14:42.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что на третьем этаже горят открытым пламенем домашние вещи и пол площадью 150 кв.м. Из задымленного и горящего здания сотрудники ГПСС вывели в спасательных масках и сняли из окон на лестницах десять человек, двое из которых пострадали.

Вскоре после 16:00 распространение пламени было ограничено, но работа на месте происшествия еще продолжалась.

В тушении участвовало более 30 спасателей с 7 автоцистернами и 2 автомашинами с лестницами.

Во время тушения на перекрестке возле дома не работал светофор, но пробок, по наблюдениям агентства LETA, не было.