Рижская дума думает, что зимой будет 53 снежных дня и зарезервировало 7,3 млн на чистку тротуаров

Исполнительный директор заверил, что столичное самоуправление готово к зиме. Этой зимой в Риге впервые планируется проводить централизованную расчистку тротуаров на всех улицах, находящихся в собственности самоуправления. Владельцы частной недвижимости должны будут сами расчищать подъездные пути и внутренние дворы.

Информация о том, тротуары на каких улицах будут расчищаться централизованно, размещена на сайте самоуправления riga.lv в разделе "Зима".

Ланге также сообщил, что на многих улицах Риги введены ограничения на остановку и парковку автотранспорта. Это сделано для того, чтобы облегчить расчистку улиц.

Также планируется ввести специальный телефонный номер, по которому можно звонить, если улица или тротуар не расчищены. В настоящее время об этом можно сообщать по номеру 80 001 201.

Исполнительный директор призвал горожан с пониманием отнестись к ситуациям, когда во время сильных снегопадов могут возникнуть трудности с передвижением и потребуется некоторое время для расчистки улиц.

В Риге планируется также продолжить практику "снежных билетов", когда во время сильных снегопадов водители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Риги, оставив автомобили дома.

Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, предстоящей зимой 1065 километров тротуаров, используя не менее 40 единиц техники, будет расчищать ООО "Hagberg", а самоуправление будет обслуживать 162 километра тротуаров в историческом центре и его охраняемой зоне, используя 26 единиц техники.

В этом году рижане также смогут бесплатно получить по 50 кг песка.

Расчистку проезжей части улиц зимой в Курземском районе и Земгальском предместье будет выполнять объединение предприятий "Roadeks un LAU", в Латгальском предместье и Центральном районе - объединение ООО "Eco Baltia vide" и ООО "Ļ-KO", в Видземском предместье и Зиемельском районе - ООО "Vizii Urban", а мосты будет обслуживать ООО "Rīgas tilti".