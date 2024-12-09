Рижане беспокоятся, что Даугавпилс может «облитовиться»

Поскольку добраться до Вильнюса жителям Даугавпилса станет быстрее, чем до Риги, многие в Латвии высказывают опасение, что Латгале может активно «облитоветь», - сообщает Latvijas ziņas.

Многие жители Латгалии и Даугавпилса в частности уже работают в Литве, так как на месте, в Латвии не могут найти себе работу. А на заводе Висагинаса Ikea, к примеру, их принимают с распростертыми объятьями. Платят неплохие зарплаты, обеспечивают транспортом, предоставляют многочисленные льготы…

А перед началом учебного года родителям латвийского приграничья активно предлагали перевести детей в литовские школы в Зарасае, где обещали предоставить возможность обучения на русском языке.

Упрекнуть жителей Латгалии за то, что они выживают как могут и стремятся туда, где о них заботятся, вряд ли можно.