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Ринкевич заверил президента Грузии в поддержке европейского пути страны

© LETA 2 декабря, 2024 09:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, побеседовав по телефону с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, подтвердил ей, что поддерживает европейский путь Грузии, сообщает агентство LETA.

Как написал Ринкевич в соцсетях, он "подтвердил поддержку Латвией грузинского народа, демократической Грузии и ее европейского пути".

Он подчеркивает, что "решение правительства Грузии остановить европейскую интеграцию очевидно противоречит воле народа и конституции".

Тем временем глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Латвия полностью поддерживает заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, предупредившей власти Грузии не применять насилие против демонстрантов, протестующих против приостановки переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщалось, эти протесты начались 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна выйдет из переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

В грузинском МВД заявили, что "поведение некоторых протестующих приобрело агрессивный характер" и полиция "реагирует соответствующим образом и в соответствии с законом на любое нарушение".

За последние два дня в Тбилиси арестовано более 100 человек.

Согласно официальным результатам, 26 октября в Грузии на выборах в парламент победила "Грузинская мечта", однако оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили не признают результаты выборов, считая их фальсифицированными, и бойкотируют новую сессию парламента.

Зурабишвили считает новый срок полномочий парламента неконституционным и пытается добиться отмены результатов выборов через Конституционный суд.

По словам Зурабишвили, страна становится "почти Россией", а правящая партия "Грузинская мечта" контролирует большинство государственных институтов.

"Мы увидели это в стране, где у нас больше нет независимых институтов - ни судов, ни центрального банка, ни, конечно, парламента. Мы все быстрее движемся к почти российской модели", - заявила президент Грузии.

Зурабишвили также отвергла слова премьер-министра Грузии Кобахидзе о том, что протесты были "насильственными демонстрациями".

30 ноября Кобахидзе заявил, что Тбилиси остается приверженным продвижению европейской интеграции, но "иностранные субъекты" хотели "украинизации" Грузии по "сценарию Майдана", имея в виду революцию в Украине в 2014 году.

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