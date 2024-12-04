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Ринкевич: только сильная Украина может сесть за стол переговоров

© LETA 4 декабря, 2024 17:20

Новости Латвии

Любые переговоры возможны только с Украиной, но не об Украине, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс на пресс-конференции в среду после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Пеллегрини отметил на пресс-конференции, что в Словакии широко распространено мнение о дипломатическом, а не военном решении войны. Он также отметил, что Словакия готова сесть за стол переговоров с Россией, но только если они будут проходить на равных условиях для обеих стран - России и Украины.

Ринкевич рассказал журналистам, что во время встречи с президентом Словакии он выразил мнение и оценку Латвии по поводу агрессивных действий России и необходимости продолжать поддерживать Украину. Он отметил, что позиция Латвии хорошо известна коллегам по НАТО и ЕС, а также президенту Словакии.

"Мы видим, что начались дискуссии о необходимости диалога в политическом процессе, чего не исключает и президент Украины. Наша позиция всегда была четкой: Россия не заинтересована в политическом диалоге, в мирных переговорах. Складывается ощущение, что эта страна считает, что может извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, продолжая "военную операцию" и разрушая энергетическую инфраструктуру", - сказал президент Латвии.

Ринкевич подчеркнул, что только сильная Украина может сесть за стол переговоров. По его мнению, сказано было много, но нужно признать, что не все, что было обещано Украине, было сделано.

Президент Латвии подчеркнул, что это не новая информация о позиции Словакии и Латвии.

"Во время встречи мы говорили о том, где мы можем найти точки соприкосновения, но есть вопросы, по которым у нас будут разные мнения", - сказал президент Латвии.

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