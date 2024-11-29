Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Ноября Завтра: Ignats, Virginija

Ринкевич с делегацией отправился в Сеул: в чем мы можем сотрудничать с Южной Кореей?

Редакция PRESS 29 ноября, 2024 12:01

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

У Латвии есть несколько направлений экономического сотрудничества, которые можно развивать с Южной Кореей, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на открытии Латвийско-южнокорейского бизнес-форума в Сеуле в пятницу, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Цель форума - привлечь инвестиции и способствовать развитию экспортного потенциала Латвии. Ринкевича сопровождает бизнес-делегация представителей 19 латвийских предприятий и организаций, представляющих такие отрасли, как биомедицина и фармацевтика, деревообработка, кино, авиация, дизайн, энергетика и оборона.

В поездке в Южную Корею участвуют как предприятия, уже имеющие опыт работы на этом рынке - "Latvijas Finieris", "Krauzers", "Grindeks", "Design Export Alliance", так и латвийские компании, которые ищут новых партнеров и выход на южнокорейский рынок - "Edge Autonomy Riga", "Fokker Next Gen Latvia", "Labrains", "SWH Sets", "PAA". В визите также принимают участие представители Клинической университетской больницы имени Страдиньша и Латвийского университета, которые намерены развивать сотрудничество в области науки и исследований.

Президент Латвии подчеркнул, что сопровождающая его бизнес-делегация демонстрирует готовность Латвии к сотрудничеству в области науки, фармацевтики, деревообработки, оборонной промышленности, киноиндустрии и энергетики. Ринкевич особо отметил латвийские компании, которые начали сотрудничество еще до визита. Он также с удовлетворением отметил интерес южнокорейских компаний к Латвии и уже сделанные ими инвестиции.

Президент и делегация находятся в Южной Корее с 26 по 30 ноября.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

По техническим причинам: поезда на Елгавской линии в пятницу могут задерживаться

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня возможны задержки поездов на Елгавской линии, говорится в сообщении ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

Сегодня возможны задержки поездов на Елгавской линии, говорится в сообщении ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz).

Читать
Загрузка

Путин грозит ударить по Киеву новой баллистической ракетой и хвалит Трампа

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Путин утверждает, что запуск нескольких ракет "Орешник" в ходе одной атаки будет иметь разрушительную силу, сравнимую с ядерным ударом, пишет "Евроньюз".

Путин утверждает, что запуск нескольких ракет "Орешник" в ходе одной атаки будет иметь разрушительную силу, сравнимую с ядерным ударом, пишет "Евроньюз".

Читать

На Домской площади Риги начинает работу Рождественская ярмарка

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня на Домской площади открывается Рождественская ярмарка, сообщает ЛЕТА. Ярмарка будет работать до 2 января. На ней будут продаваться местные ремесленные изделия, ювелирные украшения, вязаные изделия, изделия из дерева и кожи, свечи, украшения, а также еда и напитки от более чем 80 продавцов.

Сегодня на Домской площади открывается Рождественская ярмарка, сообщает ЛЕТА. Ярмарка будет работать до 2 января. На ней будут продаваться местные ремесленные изделия, ювелирные украшения, вязаные изделия, изделия из дерева и кожи, свечи, украшения, а также еда и напитки от более чем 80 продавцов.

Читать

Этот геополитический выбор не связан с европейским будущим: Браже прокомментировала решение Грузии

Важно 12:52

Важно 0 комментариев

Решение правительства Грузии на четыре года выйти из переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) является геополитическим выбором и не связано с будущим в Европе, заявила в "Twitter" министр иностранных дел Латвии Байба Браже (СП).

Решение правительства Грузии на четыре года выйти из переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) является геополитическим выбором и не связано с будущим в Европе, заявила в "Twitter" министр иностранных дел Латвии Байба Браже (СП).

Читать

Мороз, но без снега: когда нас ждет перемена погоды?

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

В середине следующей недели в Латвии будет несколько морозных дней, но в большинстве районов страны снег не выпадет, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В середине следующей недели в Латвии будет несколько морозных дней, но в большинстве районов страны снег не выпадет, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

Читать

«Петь в трамвае Катюшу официально можно», считает Божена Рынска и хвалит независимый суд Латвии

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Переехавшая в Латвию российская журналистка Божена Рынска продолжает хвалить нашу страну.

Переехавшая в Латвию российская журналистка Божена Рынска продолжает хвалить нашу страну.

Читать

В Австралии детям младше 16 лет запретили доступ к соцсетям

Мир 12:30

Мир 0 комментариев

Парламент Австралии принял законопроект, который вводит ограничения на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет. По мнению инициаторов, он призван защитить австралийских детей от вреда, который наносят соцсети. Это означает, что в Австралии теперь будут действовать одни из самых строгих законов в мире, регулирующих доступ к социальным сетям, сообщает Евроньюз.

Парламент Австралии принял законопроект, который вводит ограничения на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет. По мнению инициаторов, он призван защитить австралийских детей от вреда, который наносят соцсети. Это означает, что в Австралии теперь будут действовать одни из самых строгих законов в мире, регулирующих доступ к социальным сетям, сообщает Евроньюз.

Читать