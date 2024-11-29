Ринкевич с делегацией отправился в Сеул: в чем мы можем сотрудничать с Южной Кореей?

Цель форума - привлечь инвестиции и способствовать развитию экспортного потенциала Латвии. Ринкевича сопровождает бизнес-делегация представителей 19 латвийских предприятий и организаций, представляющих такие отрасли, как биомедицина и фармацевтика, деревообработка, кино, авиация, дизайн, энергетика и оборона.

Darba vizītes Korejas Republikā noslēgumā, 29. novembrī, Valsts prezidents @edgarsrinkevics tikās ar Korejas Republikas Nacionālās Asamblejas priekšsēdētāju Vonsiku Vu (Woo Won Shik).



https://t.co/5lRxlyMML7 pic.twitter.com/ftWVzU9ZIM — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) November 29, 2024

В поездке в Южную Корею участвуют как предприятия, уже имеющие опыт работы на этом рынке - "Latvijas Finieris", "Krauzers", "Grindeks", "Design Export Alliance", так и латвийские компании, которые ищут новых партнеров и выход на южнокорейский рынок - "Edge Autonomy Riga", "Fokker Next Gen Latvia", "Labrains", "SWH Sets", "PAA". В визите также принимают участие представители Клинической университетской больницы имени Страдиньша и Латвийского университета, которые намерены развивать сотрудничество в области науки и исследований.

Президент Латвии подчеркнул, что сопровождающая его бизнес-делегация демонстрирует готовность Латвии к сотрудничеству в области науки, фармацевтики, деревообработки, оборонной промышленности, киноиндустрии и энергетики. Ринкевич особо отметил латвийские компании, которые начали сотрудничество еще до визита. Он также с удовлетворением отметил интерес южнокорейских компаний к Латвии и уже сделанные ими инвестиции.

Президент и делегация находятся в Южной Корее с 26 по 30 ноября.