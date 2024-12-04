Ринкевич: России нужно дать понять, что она не может выиграть войну против Украины

По его мнению, в настоящее время все, "кому не лень", призывают Украину сесть за стол переговоров, быть разумной, думать о будущем и дипломатических решениях, прекратить военные действия, но такие призывы не звучат в сторону России. Ринкевич подчеркнул, что судя по заявлениям ведущих российских деятелей, любые переговоры фактически отвергаются.

"Россия говорит о том, что цели "специальной военной операции" должны быть достигнуты. Давайте вспомним, что целью "военной операции" было свержение украинского правительства, сокращение украинских вооруженных сил и проведение какой-то таинственной денацификации, которую никто, кроме, возможно, самих россиян, так и не понял", - заявил на пресс-конференции президент Латвии.

По словам Ринкевича, это делается в отношении Украины, которая всегда была бойцом и сильно пострадала во время Второй мировой войны. Складывается ситуация, когда жертва вынуждена идти на уступки, а преступнику позволено делать все, что угодно.

Отвечая на вопрос о том, какие дипломатические усилия следует предпринять для поддержки Украины, президент Латвии сказал, что поддержку следует продолжать, оказывать давление на Россию с помощью экономических санкций и мобилизации международного сообщества. По его мнению, только когда Россия поймет, что дальше так продолжаться не может, начнется какой-то политический процесс.

Ринкевич подчеркнул, что остается много вопросов, на которые нет ответов, например, необходимость определенных гарантий для заключения какого-либо соглашения. Он отметил, что Украину дважды сильно обманули - в будапештском меморандуме и минских соглашениях.

Ринкевич заявил, что гораздо лучше находиться в Рижском замке и обсуждать этот вопрос, чем страдать, как Украина и ее народ. Он напомнил, что не Украина начала войну и является агрессором, а Россия. По его мнению, единственный способ найти политическое решение для войны, которую Россия начала в Украине, - это дать ей понять, что она не может победить. Этого можно добиться, если Украина будет сильной и максимально защищенной в военном отношении, а Россия - максимально ослабленной в экономическом и военном отношении. Президент Латвии признал, что, возможно, тогда что-то и получится, но "одними разговорами" ничего не добьешься.

Пеллегрини со своей стороны заявил, что он и президент Латвии согласны в том, что поддержка Украины должна продолжаться, но Словакия предлагает дипломатические решения.

"У нас есть все военные ресурсы, чтобы поддержать Украину на пути к мирным переговорам. Мы не можем позволить Украине вступить в переговоры с пистолетом у виска. Это помешает вести переговоры на равных. Оказывая военную поддержку, мы пытаемся укрепить позиции Украины на потенциальных мирных переговорах, но именно Украина должна решить, когда она готова пойти на компромисс или вступить в переговоры", - заявил президент Словакии.

