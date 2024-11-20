Ринкевич о разговоре с Трампом: обсудили и расходы на оборону

Как отметил президент, это была хорошая и теплая беседа, в ходе которой он поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Ринкевич и Трамп обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в области обороны и экономики, в частности, в энергетическом секторе.

Также обсуждались вопросы НАТО, в том числе расходы на оборону и роль США в альянсе, и Ринкевич подчеркнул, что лидерство США имеет решающее значение в нынешней геополитической ситуации. Трамп и Ринкевич отметили, что США и Латвия останутся близкими союзниками и в рамках НАТО, и на двусторонней основе.

На просьбу прокомментировать позицию Трампа по ряду вопросов, в том числе по Украине, Ринкевич сказал, что не будет раскрывать детали беседы. Он подчеркнул, что Трамп интересовался мнением Латвии о ситуации в регионе, в том числе в контексте войны в Украине, но в большей степени речь шла о том, какие решения примет новая администрация США.

Президент напомнил, что у латвийских властей уже есть опыт общения с Трампом во время его первого президентства, и он будет использован в сотрудничестве с новой администрацией США.

Он сообщил, что на следующей неделе состоится встреча высших должностных лиц, на которой будет обсуждаться сотрудничество между исполнительной и законодательной властью, Министерством иностранных дел и канцелярией президента по укреплению безопасности, поддержке Украины, а также по сотрудничеству с правительством и законодателями США.