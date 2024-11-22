Ринкевич едет в Корею: президента Латвии ждет Юн Сок Ёль

В ходе визита Президент Латвии встретится с Президентом Кореи Юн Сок Ёлем и другими высокопоставленными чиновниками, откроет латвийско-корейский бизнес-форум, примет участие в торжественной церемонии у Корейского военного мемориала, также посетит Корейскую демилитаризованную зону.

В ходе встречи с президентом Кореи ожидается обсуждение двусторонних отношений, сотрудничества в сфере безопасности, а также вопросов, связанных с региональной безопасностью и ядерной безопасностью.

Одной из важных целей визита является содействие экономическому сотрудничеству с Кореей путем укрепления сотрудничества в таких сферах, как фармацевтика, машиностроение, деревообработка и туризм, а также развитие новых направлений сотрудничества, включая биомедицину.