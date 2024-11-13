Rīgas siltums пожертвует тепло посольству Украины и «Дому Украины»

Комиссия по финансам и управлению Рижской думы сегодня поддержала выдачу АО "Rīgas siltums" разрешения "пожертвовать теплоснабжение здания посольства Украины на бульваре Калпака, 3" в объеме 150 мегаватт-часов до сентября следующего года. За такое же количество тепла плата не будет взиматься с «Дома Украины в Латвии» на улице Стругу, 4.

Стоимость такого пожертвования оценивается примерно в 10 000 евро.

Окончательное решение о вручении подарка должно быть принято на заседании Рижской думы. Аналогичное решение было принято в предыдущем зимнем сезоне.