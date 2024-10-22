Rīgas satiksme модернизирует автоматы для оплаты парковки и сократит их количество

Модернизированные автоматы больше не будут выдавать бумажный чек об оплате парковки - его можно будет получить по электронной почте или на мобильный телефон, отсканировав код. Также чек больше не нужно будет оставлять на переднем стекле автомобиля - достаточно будет ввести регистрационный номер автомобиля во время оплаты парковки.

Как отметил Голубев, новые автоматы будут проще в использовании и процесс оплаты парковки станет намного быстрее.

Модернизация парковочных автоматов уже началась, а затраты на нее составят около 1 млн евро. По словам Голубева, "Rīgas satiksme" само покроет эти расходы, так как столичные парковки хорошо себя окупают. Модернизацию планируется завершить к 1 января следующего года.

Голубев также подчеркнул, что плату за парковку на стоянках "Rīgas satiksme" повышать не планируется.

В то же время количество парковочных автоматов будет значительно сокращено, так как подавляющее большинство водителей - около 80-85% - уже сейчас оплачивают парковку с мобильных телефонов. Вместо нынешних 300 с лишним автоматов в столице планируется оставить около 150-200.