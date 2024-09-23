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«Rīgas namu pārvaldnieks» готово к отопительному сезону

© LETA 23 сентября, 2024 12:33

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское муниципальное ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) подготовилось к началу отопительного сезона, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Инита Кабанова.

RNP начнет подключение отопления с наступлением устойчиво прохладной погоды, когда на протяжении по крайней мере трех суток воздух не будет прогреваться выше плюс 14 градусов и при этом похожая или более прохладная погода будет прогнозироваться в следующие трое суток.

В находящихся в управлении RNP домах проверена техническая исправность 2700, или 99%, тепловых узлов, а оставшиеся планируется проверить в ближайшие дни.

Когда наступит соответствующая погода, отопление для всех зданий RNP планируется подключить в течение трех дней. Конкретную дату каждый дом сможет узнать в индивидуальном сообщении от портала клиентов RNP "e-parvaldnieks.lv" или в мобильном приложении.

Позднее подключение отопления будет происходить в реновированных домах, которые дольше сохраняют тепло, поэтому в целом отопительный сезон в них короче и у жителей расходы на отопление меньше.

Собственники квартир могут договориться и выбрать для своего дома подключение отопления раньше или позже. Поскольку обычно такой выбор люди хотят сделать быстро, реагируя на ситуацию, на процедуру принятия формального решения жильцов, которая занимает не менее двух недель, не будет времени. Поэтому важно еще до отопительного сезона назначить уполномоченного представителя дома, которому решением сообщества жильцов доверить право делать выбор даты подключения отопления от имени дома.

Все дома, которые обслуживает RNP, имеют современные автоматические теплоузлы, поэтому после подключения отопления в теплые дни, когда температура окружающей среды превысит плюс 12 градусов, отопление отключится автоматически.

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