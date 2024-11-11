Рига станет новым Голливудом? На Спилве построят многофункциональный павильон для киносъемок

19 ноября в Каминном зале Рижской думы с 8.15 до 8.45 утра министр экономики Викторс Валаинис (СЗК), мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство), министр культуры Агнесе Лаце (Прогрессивные) и член правления Латвийской ассоциации продюсеров киноуслуг Янис Калейс подпишет меморандум о сотрудничестве по созданию нового центра инфраструктурных услуг для мультимедийной отрасли.

«Riga Stages» спроектирован как многофункциональный павильон для киносъемок, который предоставит возможность съемок в помещении. На трех гектарах Спилве построят несколько студий, бассейн для подводных съемок, съемочную площадку под открытым небом, подсобные помещения, склады, офисы и автостоянку.

Самите сообщила, что с 2017 по 2023 год в Латвии реализовано 53 зарубежных кинопроекта, а использованное в Латвии финансирование составляет около 55 миллиардов евро.

Представитель Ассоциации продюсеров киноуслуг Латвии сообщила агентству LETA, что разработан бизнес-план павильона и возможны три модели финансирования его создания.