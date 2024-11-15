«Рига сияет»: что посмотреть на праздничном фестивале

В нынешнем году тема фестиваля - "Время света". Этим организаторы хотят подчеркнуть роль света как объединяющей и несущей надежду силы в обществе.

Что ожидает публику: свыше 20 световых инсталляций и объектов. В этом году они будут сиять не только в центре и в Старом городе. Фестиваль так же пройдет на левом берегу Даугавы, "предлагая новый взгляд на городскую среду и места, которые ранее никогда не использовались для размещения световых объектов или проведения мероприятий".

Владельцев зданий, предпринимателей, жителей и гостей Риги приглашают присоединиться к фестивалю света. Эта инициатива предоставляет возможность осветить фасады зданий, площади и архитектурные элементы города в местах жительства и работы, делая город ярче в честь государственных праздников. Каждый может внести свой световой объект или место освещения на карту партнеров фестиваля, которая размещена на сайте фестиваля.